Javi Vázquez: "Lo trabajado nos ha dado rédito ante un equipazo"

Javi Vázquez ha disfrutado su primera victoria como entrenador del Algeciras CF en el Nuevo Mirador, una alegría extra por "ver feliz a la gente". El técnico rojiblanco echó en falta "más posesión de balón" y destacó el trabajo defensivo y la actitud de los jugadores de banquillo para derrotar "a un equipazo".

"Hay una parte positiva de habernos puesto tan pronto por delante y otra quizá algo negativa en cuanto a que ellos ya tenían menos que perder. A nosotros nos ha faltado tener algo más de posesiones. La primera parte nos ha costado. Ellos al final, por esa necesidad, por lo que son, nos han acosado bien en la primera parte. Nuestras ocasiones más claras han sido a través de transiciones, que era una de las ideas que teníamos en el plan de partido. Y en la segunda parte, que ya estábamos un poco mejor ubicados en relación a lo que ellos no estaban haciendo, hay una parte emocional que tiene que ver con que es mejor quitarse el balón que tenerlo por si lo voy a perder. Pero claro, es una de las cosas que creo que hoy tenemos que trabajar y es que si me quito el balón, le regalo al rival más posesiones. Creo que podríamos haber tenido sobre todo en la segunda parte más tiempo el balón", comenzó el técnico algecirista su comparecencia ante los medios.

"Independientemente de eso, hemos defendido muy bien. Hemos dejado al Murcia en prácticamente cero ocasiones de peligro y en ese sentido estoy muy orgulloso porque eran las cosas que sentimos el otro día con el Sabadell que durante algún momento quizás estuvimos un poco desorganizados. Lo trabajado esta semana nos ha dado rédito ante un equipazo y ha sido un partido precioso", agregó.

Vázquez subraya la "cohesión grupal" como principal virtud de este Algeciras: "Esa unión, ese sentimiento de pertenencia como grupo, que al final te permite repetir un esfuerzo más, sufrir más porque el de al lado es tu hermano más que un mero compañero de trabajo. A la larga creo que esos vínculos son muy importantes para conseguir objetivos", destacó.

El técnico acepta que el tempanero 1-0 ayudó, pero insiste en que el equipo debe encajar igual si sucede al contrario: "Ahí tenemos que seguir siendo igual de estables que cuando vamos por delante. Hoy, el ir desde pronto por delante del marcador creo que nos ha ayudado, pero creo que tenemos que sacar que si en vez de 1-0 en el minuto 1 hubiera sido 0-1, tendríamos que haber seguido haciendo lo mismo porque a la larga es hacer eso 90, casi 100 minutos que ahora se juega, siendo estables", insistió.

El planteanmiento salió a la perfección: "Teníamos claro dónde queríamos llevarles. No pienso que realmente ellos hayan estado mal porque no hayan tenido gen competitivo, sino que creo que nosotros los hemos llevado a que hoy parecieran un poquito peores por cómo hemos planteado el partido, sobre todo a nivel defensivo", opinó.

En ataque, la variante funcionó: "Generamos mucho y nos faltaba quizá llegar con un poquito más de gente al área y al final el gol es una situación de área donde hemos llegado otra vez bien".

Vázquez se queda con la actitud general y, especialmente, con la del banquillo: "Ese sentimiento de familia hace que el que sale del banquillo en vez de estar cabreado y salir cabreado, sale con el aura buena de querer ayudar a su equipo".