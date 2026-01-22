El bendito problema de los centrales en el Algeciras

Javi Vázquez tiene un quebradero de cabeza este próximo domingo en la visita al Real Murcia (20:30). El técnico del Algeciras CF recupera a los dos centrales que cumplieron sanción la pasada jornada, Mayorga y Aleix Coch, y ahora tendrá que decidir si sienta a los dos defensores que mantuvieron a raya la retaguardia del equipo en el triunfo ante el Betis Deportivo, Víctor Ruiz y Ángel Gómez. Lo normal es que dos de estos cuatro jugadores se queden en el banquillo de la convocatoria para el encuentro de la 21ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación. La cuestión es quiénes. Bendito problema, suelen decir los entrenadores en estos casos.

Vázquez tendrá que tocar el once sí o sí debido a la sanción por acumulación de amarillas del algecireño Tomás Sánchez. El descanso obligado del capitán abre la puerta a que Joseca y Paris Adot compartan alineación. El sevillano pasaría a su posición natural y el de Pamplona se quedaría en el carril derecho. Paris iba a jugar el pasado domingo, pero notó molestias durante el calentamiento y apostó por no correr riesgos. No parecía nada serio aunque a unas malas podría cubrir ese flanco Carlos Arauz.

Con los laterales aclarados, más complicado es atinar por el medio con la pareja de centrales. La lógica invita a pensar que Mayorga regresará al once, ya que el madrileño es uno de los pilares de este Algeciras. Más interrogantes puede haber sobre quién le acompañará: el técnico ha ido jugando en ese sentido durante el curso, alternando con Víctor Ruiz y Aleix Coch, con el joven Ángel Gómez en la recámara. El malagueño Víctor Ruiz viene de dos partidos muy sólidos en el Nuevo Mirador con un golazo incluido frente al Sevilla Atlético. Aleix Coch, cuando ha estado en buen tono, ha tenido cancha y no deja de ser uno de los veteranos de la caseta. Y Ángel Gómez asume su papel de cuarto central, aunque el pasado domingo dejó una grata imagen con una actuación muy firme frente a un filial con mucho talento que defender. El granadino participó directamente en el 1-0 de Juanma ganando por arriba el córner del que nació el gol.

El Algeciras, se puede decir ya a estas alturas de la temporada con más de media liga disputada, cuenta con cuatro centrales muy competentes. Evidentemente, con distintas virtudes, más o menos experiencia y batallas en las espaldas, pero con el mismo espíritu. Si las lesiones respetan, Javi Vázquez va a tener cubierta la retaguardia lo que resta de la segunda vuelta. Lo que pasa es que los albirrojos van a tener que fiarlo todo a la salud y la fortuna porque el club no tiene capacidad económica para recurrir al mercado de invierno.

Otra pregunta que ronda la cabeza de muchos aficionados tiene que ver con alguna salida inesperada. Hasta hace unos días, Jordi Figueras no tenía constancia de que alguien del vestuario quisiese marcharse. Sin embargo, en las últimas horas el periodista Ángel García, alias Cazurreando, ha deslizado el interés del Nàstic de Tarragona por repescar a Aleix Coch. El sempiterno interés que cada mercado se reactiva, ya que este mismo verano el central sonó con fuerza para volver a casa. Lo más sensato es pensar que el Algeciras no aceptará una hipotética petición de marcha dado que está atado de pies y manos a la hora de poder reforzarse, pero con el club del Nuevo Mirador nunca se sabe.

"Me veo al nivel"

Ángel Gómez, uno de los protagonistas de la última victoria, se mostró muy satisfecho por su rendimiento y se reivindicó para asumir más minutos si el entrenador lo considera oportuno: "Me veo para jugar, me veo al nivel de todos en los entrenamientos", manifestó tras el partido en rueda de prensa.

El zaguero granadino se confesó "muy contento" por haber "podido jugar un partido completo", algo que llevaba tiempo sin experimentar. "Me he sentido bien y me he visto bien", aseguró. "El míster están contentos conmigo, hay una competencia dura (entre los centrales), pero estoy tranquilo porque sé mi nivel. Si no me toca jugar, a seguir trabajando", expresó.

Ángel comparte el estado de ánimo al alza de un vestuario que ha crecido constantemente: "Hay mucha ilusión por intentar hacer algo bonito. Nosotros notamos en el campo que somos muy buen equipo, que estamos al nivel de los mejores".