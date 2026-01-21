El Algeciras, sin refuerzos de invierno por las deudas y a tirar con lo puesto

Los que son, son los que están y los que están, son los que son. El Algeciras CF va a tirar con la actual plantilla lo que resta de temporada 2025/26. La afición empieza a asumir que el club no va a reforzar al equipo de Javi Vázquez en el mercado de invierno. La propiedad arrastra unas deudas económicas conocidas por todo el mundo, tanto con la FIFA como con la AFE, una situación que mantiene suspendidos los derechos federativos a la hora de inscribir a un nuevo futbolista. Para levantar este bloqueo, el Algeciras tendría que liquidar estos impagos y la realidad es que la economía albirroja está cogida con pinzas. A día de hoy y salvo un giro drástico, el Algeciras renuncia a fichar en enero y prioriza intentar mantener al día los pagos con el vestuario.

El algecirismo disfruta con la excelente marcha deportiva del Algeciras de Javi Vázquez, que se ha aupado a la sexta posición del grupo II de la Primera Federación tras su victoria ante el Betis Deportivo en el Nuevo Mirador. Con 29 puntos tras 20 jornadas, los de La Menacha caminan con paso firme hacia la permanencia y se han situado a un solo punto del quinto puesto del Real Murcia, un grande al que visitan este próximo domingo (20:30 horas).

La situación deportiva atraviesa su momento más dulce, motivo por el cual hay seguidores que entienden que un refuerzo podría suponer un aliciente más para una plantilla que ha demostrado no renunciar a nada desde la humildad, sin alzar la voz. Además, está también la teoría de los que opinan -con buen criterio- que la segunda vuelta se suele hacer larga y el Algeciras no está exento de sufrir lesiones o bajas por otros motivos. Javi Vázquez ha llegado a este tramo del curso con todos sus futbolistas en condiciones tras las reincorporaciones del meta Samu Casado y el centrocampista Joe Riley, pero los albirrojos han tenido que lidiar durante la primera vuelta con diferentes contratiempos en una enfermería que casi nunca ha estado vacía.

El Algeciras se quedó con una vacante tras la inesperada decisión de marcharse de Eric Montes. El centrocampista de Manresa anunció su decisión personal cuando estaba a punto de reaparecer tras meses de rehabilitación por la operación de rodilla a la que se sometió hace casi un año. El adiós de Montes Arce abre un hueco que tanto el cuerpo técnico como el director deportivo veían con buenos ojos cubrir, de hecho, Jordi Figueras había hecho sus deberes y estaba preparado -sigue estándolo- para lanzarse a por un recambio.

Jordi Figueras había hechos sus deberes para lanzarse a por un recambio de Eric Montes

Sin embargo, el problema económico supone un hándicap complicado. El Algeciras mantiene un litigio que reclamó y perdió ante la FIFA por unas cantidades que reclama al anterior club de César Benavides, ese joven futbolista colombiano que llegó desde las categorías inferiores del Flamengo brasileño. Un defensa central que ni llegó a debutar con la rojiblanca. La operación le ha salido muy cara a un Algeciras que entró en la lista negra de la FIFA (FIFA Registration Ban List), una sanción que impide fichar a los albirrojos desde el pasado 22 de septiembre de 2025 hasta que salde la deuda. La cuestión es que no se trata de una cantidad asequible y el club no está por la labor de realizar semejante esfuerzo en mitad del curso, mucho menos cuando no tiene garantizado cubrir las nóminas restantes y ya ha tenido que hacer frente a varios retrasos.

No es el único frente del Algeciras 2025/26 porque la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) señaló a los albirrojos tras la reunión de las comisiones mixtas de invierno. A primeros de 2026, la AFE hizo público que el Algeciras es junto al Cartagena el único club de la Primera Federación con denuncias interpuestas por impagos. Esto no tiene nada que ver con la FIFA. Estas deudas corresponden a primas pendientes con futbolistas de la temporada pasada. La cantidad es menor, pero de nada sirve abonarla sin quitar el lastre de Benavides.

El nuevo propietario del Cartagena dio una rueda de prensa en la que aseguró que pagarán estas cantidades pendientes por los anteriores dueños y dejó claro que se reforzarán. De hecho, los albinegros ya han anunciado incorporaciones. ¿Y el Algeciras? De momento nadie se ha pronunciado institucionalmente ni parece que vaya a ocurrir.

Salvo que el Algeciras reciba unos importantes ingresos a través de inversores o entre en algún tipo de operación de ampliación o compraventa, se antoja imposible que estas deudas vayan a desaparecer en el corto plazo. Al menos es lo que espera hasta el 30 de junio, esa fecha límite en la que los clubes morosos se enfrentan a un descenso administrativo si sus cuentas no están al día. Es un peligro lejano, pero entre el algecirismo están curados de espanto y ya saben lo que se pasa por una catástrofe de esa dimensión. ¿Se acuerdan de un tal Verdejo?