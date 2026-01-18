Así queda la clasificación del grupo II de la Primera Federación tras la 20ª jornada

La 20ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación consolidó el liderato de un Sabadell más líder todavía tras su triunfo en Teruel y el empate entre el Europa y el Atlético Madrileño en el estreno de La Bóbila, el exilio del equipo revelación. El Eldense y el Murcia dejaron escapar puntos en su escalada hacia la cima. Por abajo, algunos balones de oxígeno como el del Sanluqueño y varias crisis que se profundizan como la del Nàstic o el Marbella.

La segunda vuelta echó a rodar el viernes con la victoria del Villarreal B ante el Cartagena en el Mini Estadi. Un gol de Cheikh Thiam decantó un encuentro con polémica arbitral y la constatación de la crisis del Efesé. Un robo de Álex Rubio puso en bandeja el tanto del mini submarino en el minuto 25. Rubio fue el protagonista antes del descanso por un empujón de Serrano que era penalti, pero el árbitro obvió incluso con el VAR. El Cartagena acarició el empate en el tiempo añadido de un descuento agitado. Los amarillos volvieron a llevar la iniciativa en la segunda mitad ante un Efesé lastrado por su poquísima pegada. El Villarreal B de David Albelda sigue en dinámica positiva y se alza hasta los 28 puntos, ya por encima de un Cartagena que se estanca con 27 tras encajar su tercera derrota en cinco jornadas, un bache que pone en la picota a Javi Rey. La nueva propiedad ya anda tras refuerzos de invierno.

Tablas sin goles en el Rico Pérez. No hubo manera de romper el cerco y el Hércules y el Sevilla Atlético igualaron con un empate de distinto sabor. Para los alicantinos fue un querer y no poder, mientras que para el filial sevillista el punto supone un botín valioso a domicilio. Los blanquiazules apretaron de salida, pero las ocasiones más prometedoras llegaron del lado sevillista. El filial se adelantó en el minuto 70 con una volea de Manuel Ángel, pero la acción quedó invalidada por un previo fuera de juego de Isra Domínguez. El árbitro perdonó después la roja a Mehdi tras una dura entrada sobre el tobillo de Edu Altozano. El Hércules lo intentó de lejos y Carlos Abad terminó evitando el tanto de Ibra. Un barullo final en el área sevillista dejó con la miel en los labios a los locales. Segundo empate seguido del Hércules de Beto Company, que se sitúa con 27 puntos y enlaza tres semanas sin ganar. Segunda igualada seguida también para el Sevilla Atlético de Luci Martín, que se pone con 20 puntos y continúa miguita a miguita para intentar salir del descenso.

El Marbella no emite pulso y el Tarazona lo aprovechó para pegar un pelotazo fuera de casa. David Cabello, el tercer entrenador de la temporada de los costasoleños, no ha conseguido reactivar a un equipo en caída libre. La afición blanca reunida en el Banús Center vio como la primera gran oportunidad era para un Tarazona que salió en tromba y acarició el gol por medio de Busi. No perdonaron los rojillos en la siguiente ocasión cuando Álvaro Jiménez se plantó en el mano a mano a la media hora. Los costasoleños apretaron en el segundo tiempo y reclamaron un penalti sobre Jorge Álvarez. Rodri y Palacín tuvieron opciones de remate ante un Tarazona que se parapetó en bloque y jugó con la necesidad de su oponente. Cuarta derrota seguida, segunda a los mandos de David Cabello, de un Marbella que tocó fondo en la clasificación con 15 puntos y se aferra a una revolución en el mercado. El Tarazona de Juanma Barrero da un salto hasta los 27 puntos.

Empate de alto voltaje entre el Europa y el Atlético Madrileño, dos de los firmes aspirantes al playoff de ascenso. La hinchada escapulada se estrenó en el estadio de La Bòbila de Gavà, el exilio forzoso tras el fin de la moratoria del invicto Nou Sardenya. Bajo la lluvia, Adnane rozó el primer gol para los locales muy pronto, el preludio al golazo de Toni Caravaca en el minuto 19. El filial colchonero se recompuso e igualó en el descuento del primer tiempo por medio de Arnau Ortiz, uno de sus puntales. Los rojiblancos volvieron de la caseta enchufados y aprovecharon un error del meta Juan Flere para coger la espalda al Europa en una acción con la rúbrica de nuevo de Arnau Ortiz. Pero los escapulados respondieron al golpe con otro golazo, un latigazo de Jordi Cano para reponer las tablas en el minuto 52. Pudo ganar cualquiera en un final abierto con el técnico de casa, Aday Benítez, expulsado. El Europa hilvana su tercer empate seguido y se sitúa con 32 puntos, seis por detrás del Atlético Madrileño de Fernando Torres, con 38, al acecho del liderato.

Triunfo en el último suspiro del Alcorcón ante el Antequera. El Santo Domingo recuperó la alegría en un partido abierto hasta el final. Los alfareros merodearon el gol hasta que se adelantaron al filo del descanso en un centro colgado al área que cabeceó Pol Domingo. El Antequera se puso las pilas y comenzó a rumiar un empate que llegó en el minuto 73 en un centro desde la izquierda de Siddiki que remató Marcelo. Los madrileños intentaron la épica en el tramo final y encontraron premio a balón parado con una falta rematada por Iván Pérez, ex de los blanquiverdes, que sentenció la victoria en el minuto 96. Oxígeno puro para el Alcorcón de Pablo Álvarez, que se reconcilia con el triunfo y sube hasta los 26 puntos. Segundo tropiezo para el Antequera de Abraham Paz, que se estanca en los 25 puntos.

El Juventud Torremolinos rescató un punto ante el Eldense. Los de Claudio Barragán ya se veían victoriosos en El Pozuelo cuando en el minuto 85 un saque de banda se transformó en el empate. Los malagueños gozaron de la primera gran oportunidad al cuarto de hora con un gol anulado por fuera de juego a Ibán Ribeiro. Los de Elda acertaron a la media hora con un balón profundo a Fidel Chaves, que resolvió a la media vuelta tras controlar en el área pequeña. Tras el descanso, el Torremolinos se acercó con un disparo de Camacho muy envenenado y el partido se complicó un poco más con la expulsión de Gori, que apenas llevaba ocho minutos en el campo, por una entrada fea a Manu Molina. Los azulgranas tuvieron la sentencia en un empalme de Borja, pero los blanquiverdes igualaron en el último suspiro en un saque de banda peinado que remachó Peque Polo. El Juventud Torremolinos de Antonio Calderón suma hasta los 23 puntos aunque seguirá una semana más en los puestos de descenso. El Eldense de Claudio Barragán dejó escapar su quinta victoria seguida, aunque se sostiene en la tercera plaza con 33 puntos.

El líder es más líder. Sexta victoria consecutiva de un Sabadell que ha metido la directa y abre algo de brecha con sus perseguidores. Los arlequinados conquistaron el campo Pinilla en un día bastante gris para el Teruel. Agustín Coscia cazó dentro del área un balón para adelantar a los catalanes a la media hora en su primera gran llegada con peligro. El líder se adaptó y supo sufrir en un duelo en el que el Teruel achuchó tras la reanudación. Urri tuvo la sentencia para un Sabadell que sobrevivió al balón parado de los turolenses. El Sabadell de Ferran Costa empieza la segunda vuelta como acabó la primera, lanzado y con una racha de seis triunfos consecutivos que disparan a los arlequinados hasta los 41 puntos. El Teruel de Vicente Parras venía de victoria aunque encajó su tercera derrota en cuatro partidos, lo que deja al equipo con 29 puntos, descabalgado de los puestos de privilegio.

El Nuevo Mirador se mantiene intratable. El Algeciras superó al Betis Deportivo en un partido abierto que se decantó por la mayor contundencia en las áreas de los albirrojos. El encuentro se puso de cara para los locales al cuarto de hora en un saque de esquina que Juanma García cazó en el área pequeña. El goleador pudo firmar un doblete, pero marró un penalti que lanzó a lo Panenka y estrelló en el larguero al inicio del segundo tiempo, después de un tramo de dominio bético y tras una parada de Iván Moreno a Borja Alonso. El Algeciras terminó de romper el duelo a falta de veinte minutos con un balón en largo que ganó Jorge Rastrojo para resolver ante Manu. Sigue de dulce como local el Algeciras de Javi Vázquez, que ha sumado 19 de los últimos 21 puntos en su feudo, una racha que ha catapultado a los albirrojos hasta los 29 puntos, muy cerca de la zona de privilegio de la clasificación. El Betis Deportivo sufrió su primer revés con Dani Fragoso. Aunque la mejoría es palpable, los verdiblancos se quedan en la cola con 15 puntos.

El Ibiza despega y siembra dudas en el Real Murcia de Adrián Colunga. Los celestes engancharon su segunda victoria de peso, esta vez en Can Misses y con dos zarpazos antes del descanso que noquearon a los granas. Los de Miguel Álvarez se adelantaron gracias a un pase espectacular de Fran Castillo por encima de la defensa que dejó a Davo delante del portero. El ariete no perdonó. La renta ibicenca aumentó en el descuento del primer periodo cuando Unai Medina dejó en bandeja el 2-0 a Iago Indias. El Murcia trató de replicar a la vuelta del intermedio, pero se topó con el acierto de Ramón Juan en la portería en los momentos cruciales, sobre todo con un paradón a Pedro Benito. El Ibiza se alza hasta los 26 puntos y se aleja de los puestos comprometidos, al tiempo que ajusta una plantilla con varias caras nuevas en el mercado de invierno. El Real Murcia pincha por segunda semana seguida, se queda con 30 puntos y frena su escalada.

El punto final de la 20ª jornada se celebró en El Palmar con un pulso de necesidad que se decidió in extremis. El Atlético Sanluqueño tumbó al Nàstic de Tarragona y sumó tres puntos vitales en el debut de Pedro Mateos en el banquillo. El encuentro tuvo dos momentos clave: el primero, en el minuto 13, cuando el portero algecireño Rubén Domínguez detuvo un penalti al especialista Jaume Jardí. En la segunda mitad, el Atleti se apoderó de la iniciativa y protagonizó las mejores ocasiones ante un Nàstic apocado. El segundo protagonista emergió en el último minuto: Gallastegui acarició el tanto en un disparo que salvó Óscar Sanz tirándose al suelo. En el córner siguiente apareció Barea para rematar el gol de la victoria que desató la locura en Sanlúcar. El Atlético Sanluqueño cobra vida y se sitúa con 18 puntos, a siete de un Nàstic que se asoma al abismo con 25 puntos tras cuatro derrotas consecutivas que ponen en alerta roja a los de Cristóbal Parralo.