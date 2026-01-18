Como el Algeciras por su casa (2-0)

Ganar se ha convertido en una costumbre en el Nuevo Mirador, en el mejor combustible del Algeciras de Javi Vázquez, un equipo que está haciendo lo imposible para ilusionar a una afición que olvida todos los males cuando los suyos saltan al césped. Los albirrojos superaron a base de pegada al Betis Deportivo, a un filial mucho más vivo de lo que indica su delicada clasificación. Juanma García se erigió en protagonista al adelantar a los de casa y fallar un penalti después, cuando la ventaja todavía era mínima. Jorge Rastrojo puso la velocidad y el desborde para sentenciar una victoria que catapulta al Algeciras hasta la sexta plaza del grupo II de la Primera Federación con 29 puntos. Sí, sí, 29 puntazos para arrancar la segunda vuelta con el objetivo de la permanencia muy encauzado. Ni en las mejores previsiones, para qué engañarse.

El Algeciras escenificó su octava conquista de la temporada, el séptimo triunfo en un Nuevo Mirador que se ha blindado cual cámara acorazada con una excelente racha de seis victorias en siete partidos sin perder ni encajar un solo gol. Dicho de otra forma, el Algeciras de Javi Vázquez ha sumado 19 de los últimos 21 puntos disputados en su territorio, una absoluta barbaridad para un humilde aspirante a la salvación.

El partido era trampa y se las traía porque el filial del Betis venía de levantar la cabeza tras el cambio de entrenador. Dani Fragoso había inyectado puntos y moral a una chavalería que, por momentos, dominó y tuvo contra las cuerdas al Algeciras. Los albirrojos, sin embargo, corroboraron ese crecimiento defensivo del que está tan orgulloso su técnico. Los locales volvieron a defender prácticamente sin fisuras, con Iván Moreno acertado en las pocas ocasiones que tuvo que actuar y con una pareja de centrales de estreno que cumplió con creces: Víctor Ruiz y el joven Ángel Gómez se aliaron para que nadie en las gradas echase de menos a los sancionados Mayorga y Aleix Coch.

El Algeciras entró enchufado a un partido muy vivo por parte y parte, a pesar del contratiempo en el calentamiento que obligó a dejar fuera a Paris Adot (entró Joseca). Los dos equipos comenzaron sabedores de que abrir la lata pronto suele marcar la diferencia. Dicho y hecho. Tras un par de conatos de Rastrojo, los albirrojos encontraron premio desde la esquina en el minuto 13: Ángel Gómez ganó el córner por arriba y Juanma García cazó el rechace por abajo para revolverse con calidad y batir a Manu.

Ficha técnica Algeciras CF (2): Iván Moreno; Joseca (Arauz, 82’), Ángel Gómez, Víctor Ruiz, Tomás, Óscar Castro, Jony Álamo (Javi Avilés, 82’), Iván Turrillo, Juanma (Manín, 66’), Obeng (Dani Garrido, 66’) y Rastrojo. Betis Deportivo (0): Manu González; Masqué, Oreiro, Elyaz, Bladi (De Roa, 82’), Gnangoro, Corralejo (Carlos Reina, 63’), Dani Pérez, Morante (Antonio González, 63’), Borja Alonso (Destiny, 75’) y Rodrigo Marina (Yanis, 75’). Árbitro: Abraham Domínguez Cervantes (Málaga). Amonestó a Iván Turrillo (44’), Jony Álamo (80’), Óscar Castro (86’), Tomás (86’) y Elyaz (96’). Goles. 1-0 (13’) Juanma García. 2-0 (70’) Jorge Rastrojo. Incidencias. Partido correspondiente a la 20ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, disputado en el estadio Nuevo Mirador de Algeciras. Antes del inicio, los locales tuvieron que relevar a Paris Adot, que se lesionó durante el calentamiento, por Joseca. El árbitro recogió en el acta que no pudieron ducharse al término del partido al no haber agua caliente.

El gol espoleó a un Algeciras que buscó con más ganas si cabe el segundo tanto ante un Betis Deportivo que, poco a poco, se fue haciendo con las manijas para acabar la primera mitad merodeando los dominios de Iván Moreno. Los verdiblancos reclamaron sin éxito pasada la media hora un posible derribo a Borja Alonso, uno de los más incisivos en un filial con talento en la mediapunta. El Algeciras replegó y achicó las intentonas béticas gracias a las ayudas de un once solidario por encima de cualquier otra virtud.

Víctor Ruiz (d) y Ángel Gómez, pareja de centrales del Algeciras. / Erasmo Fenoy

Tras la pequeña tregua del descanso, Iván Moreno apareció para neutralizar la mejor ocasión de los béticos en un disparo durísimo de Borja Alonso. El Betis Deportivo intensificó su dominio en los diez primeros minutos del segundo acto ante un Algeciras que intentaba sacudirse del agobio buscando a un Obeng secado por Bladi.

Hacía falta un respiro y llegó en el momento en el que el Algeciras pudo armar un ataque con criterio con una internada de Tomás por la izquierda cuyo centro remató de primeras Juanma y el balón tocó en una mano de Oreiro. Domínguez Cervantes pitó penalti, lo revisó a instancias del challenge verdiblanco y lo certificó. Juanma agarró el esférico en el minuto 59 para rubricar su doblete y encarrilar, pero lanzó a lo Panenka y estrelló el balón en el larguero. Osadía o genialidad, según entre o no. El Algeciras perdonaba y el Betis Deportivo seguía muy vivo con media hora por delante, por eso Fragoso movió el banquillo... y no tardó en hacerlo Javi Vázquez también.

A renglón seguido de un peligroso centro de Bladi que no encontró rematador, el Algeciras dio el golpe definitivo en el minuto 70. Iván Moreno la puso en largo y Jorge Rastrojo ganó el cuerpo a cuerpo ante la defensa bética y regateó a Manu para poner el 2-0 con esa mezcla explosiva del pacense. Estallido de júbilo en el Nuevo Mirador.

Juanma García y Rastrojo, los goleadores del Algeciras. / Erasmo Fenoy

El segundo gol hizo muchísimo daño al filial del Betis, que no arrojó la toalla e insistió a base de descaro con la entrada de Antonio González. El Algeciras se vio en control total de la situación y pudo coronar la tarde con algún más. Los de Vázquez llegaron a balón parado y en carrera. La más clara la tuvo Tomás en sus botas tras un carrerón en el minuto 93. Menudo temporadón está cuajando el zurdo algecireño en el carril izquierdo. La mejor campaña de las cuatro que lleva, sin lugar a dudas.

El algecirismo pasará la semana previa al viaje a Murcia en la sexta plaza, al acecho de los puestos de privilegio, de un playoff de ascenso que parece de otro mundo. Queda muchísimo y el fútbol puede dar muchas vueltas, pero 2026 ha echado a andar con ánimo de disfrutar. De estar orgulloso en lo que ocurre dentro del campo. Fuera del verde ya es otra historia.