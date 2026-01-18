El Algeciras - Betis Deportivo de Primera Federación, en directo

\u00a1Buenas tardes! El Algeciras CF recibe este domingo a partir de las 16:00 horas al Betis Deportivo en la 20\u00aa jornada liguera del grupo II de la Primera Federaci\u00f3n. El Algeciras de Javi V\u00e1zquez arranca la segunda vuelta de la temporada con 26 puntos y en una racha de tres jornadas sin perder. Los albirrojos, que vienen de un empate en Tarazona, se han hecho fuertes en su estadio, donde han sumado 16 de los \u00faltimos 18 puntos. El equipo de casa tiene las bajas obligadas por sanci\u00f3n de los centrales Mayorga y Aleix Coch. El entrenador avanz\u00f3 en la previa que jugar\u00e1n los otros dos centrales disponibles: V\u00edctor Ruiz y \u00c1ngel G\u00f3mez. El Betis Deportivo llega bajo el efecto Dani Fragoso. El nuevo t\u00e9cnico, relevo del destituido Javi Medina, ha sacado cuatro puntos de seis en sus dos primeros encuentros, ambos como locales. El filial b\u00e9tico cuenta con 15 puntos y comparte la cola de la clasificaci\u00f3n. La previa: Algeciras - Betis Deportivo: la ambici\u00f3n de los que est\u00e1n