Javi Vázquez: "Ganamos porque hemos corrido y hemos respetado al rival"
Algeciras CF - Betis Deportivo
"El equipo me ha gustado mucho sin balón, pero con el balón el partido ha sido muy pobre", sostiene el técnico de los albirrojos
Como el Algeciras por su casa
Javi Vázquez, el entrenador del Algeciras CF, valoró la victoria ante el Betis Deportivo poniendo el acento en el esfuerzo colectivo, el respeto al rival y la solidez defensiva, aunque reconoció carencias con el balón. En su análisis, el técnico rehuyó de lecturas simplistas por la posición del adversario en la tabla y subrayó la exigencia real del encuentro.
El técnico destacó que el filial del Betis hizo "un partidazo” y advirtió de que su situación clasificatoria puede distorsionar la percepción del triunfo: “Porque están abajo, seguramente no se valore tanto la victoria, pero ellos han hecho un muy buen partido y nos han exigido hacer un muy buen partido”. En ese contexto, defendió que la clave fue entender el tipo de partido que tocaba jugar: “Hoy nos tocaba pelear”.
Tras una primera parte controlada, mostró su preocupación por el arranque del segundo tiempo, en el que percibió una relajación peligrosa: “Los primeros 15 minutos de la segunda parte no me han gustado” y admitió que llegó a sentir “miedo, honestamente”, ante la posibilidad de un empate que cambiara la dinámica emocional del choque. Aun así, valoró los ajustes realizados y aseguró que el equipo supo reaccionar: “Hemos ganado porque hemos corrido y hemos respetado a un rival que ha cambiado mucho”.
El entrenador fue claro al reivindicar el esfuerzo físico como elemento diferencial, independientemente del nombre o la clasificación del oponente: “O corres y peleas todos los partidos o no ganas”, insistiendo en que “parece que cuando viene un equipo de abajo no puedes permitirte correr, y hoy hemos ganado porque hemos corrido”.
En el plano táctico, se mostró muy satisfecho sin balón: “El equipo me ha gustado mucho sin balón” y calificó el rendimiento defensivo como “espectacular”, comparándolo incluso con actuaciones de máximo nivel reciente. Sin embargo, fue autocrítico en ataque: “Con balón el partido ha sido realmente muy pobre”, lamentando la falta de control y de lectura en momentos donde no tocaba ser vertical: “Me ha faltado control, esas situaciones en las que no tocaba ser vertical, sino dar vuelta y tener una posesión larga”.
Preguntado por la racha de resultados y porterías a cero, el técnico restó importancia a los números y mantuvo un discurso de corto plazo: “Me da igual mantener la puerta a cero o no; lo que quiero es ganar, de la manera que sea”. En esa línea, aseguró que no se deja llevar por la clasificación actual: “Las notas son en la jornada 38”.
También tuvo palabras de elogio para la plantilla y, en especial, para los veteranos, a los que señaló como ejemplo competitivo: “Es una pasada entrenarles” y “tienen un alma competitiva increíble”, destacando que su actitud arrastra positivamente a los más jóvenes. Sobre Ángel Gómez, en su primera titularidad, no tuvo dudas: “Sabía que iba a hacer un partidazo”.
Finalmente, el entrenador cerró su comparecencia reafirmando su mensaje habitual de ambición contenida y trabajo diario: “Mi reto es otra semana para volver a ser mejores” y con la mirada ya puesta en el próximo compromiso: “Soñar con ganar el domingo que viene en Murcia”.
