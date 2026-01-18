Javi Vázquez: "Ganamos porque hemos corrido y hemos respetado al rival"

Javi Vázquez, el entrenador del Algeciras CF, valoró la victoria ante el Betis Deportivo poniendo el acento en el esfuerzo colectivo, el respeto al rival y la solidez defensiva, aunque reconoció carencias con el balón. En su análisis, el técnico rehuyó de lecturas simplistas por la posición del adversario en la tabla y subrayó la exigencia real del encuentro.

El técnico destacó que el filial del Betis hizo "un partidazo” y advirtió de que su situación clasificatoria puede distorsionar la percepción del triunfo: “Porque están abajo, seguramente no se valore tanto la victoria, pero ellos han hecho un muy buen partido y nos han exigido hacer un muy buen partido”. En ese contexto, defendió que la clave fue entender el tipo de partido que tocaba jugar: “Hoy nos tocaba pelear”.

Tras una primera parte controlada, mostró su preocupación por el arranque del segundo tiempo, en el que percibió una relajación peligrosa: “Los primeros 15 minutos de la segunda parte no me han gustado” y admitió que llegó a sentir “miedo, honestamente”, ante la posibilidad de un empate que cambiara la dinámica emocional del choque. Aun así, valoró los ajustes realizados y aseguró que el equipo supo reaccionar: “Hemos ganado porque hemos corrido y hemos respetado a un rival que ha cambiado mucho”.

El entrenador fue claro al reivindicar el esfuerzo físico como elemento diferencial, independientemente del nombre o la clasificación del oponente: “O corres y peleas todos los partidos o no ganas”, insistiendo en que “parece que cuando viene un equipo de abajo no puedes permitirte correr, y hoy hemos ganado porque hemos corrido”.

En el plano táctico, se mostró muy satisfecho sin balón: “El equipo me ha gustado mucho sin balón” y calificó el rendimiento defensivo como “espectacular”, comparándolo incluso con actuaciones de máximo nivel reciente. Sin embargo, fue autocrítico en ataque: “Con balón el partido ha sido realmente muy pobre”, lamentando la falta de control y de lectura en momentos donde no tocaba ser vertical: “Me ha faltado control, esas situaciones en las que no tocaba ser vertical, sino dar vuelta y tener una posesión larga”.

Preguntado por la racha de resultados y porterías a cero, el técnico restó importancia a los números y mantuvo un discurso de corto plazo: “Me da igual mantener la puerta a cero o no; lo que quiero es ganar, de la manera que sea”. En esa línea, aseguró que no se deja llevar por la clasificación actual: “Las notas son en la jornada 38”.

También tuvo palabras de elogio para la plantilla y, en especial, para los veteranos, a los que señaló como ejemplo competitivo: “Es una pasada entrenarles” y “tienen un alma competitiva increíble”, destacando que su actitud arrastra positivamente a los más jóvenes. Sobre Ángel Gómez, en su primera titularidad, no tuvo dudas: “Sabía que iba a hacer un partidazo”.

Finalmente, el entrenador cerró su comparecencia reafirmando su mensaje habitual de ambición contenida y trabajo diario: “Mi reto es otra semana para volver a ser mejores” y con la mirada ya puesta en el próximo compromiso: “Soñar con ganar el domingo que viene en Murcia”.