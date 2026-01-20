Jorge Rastrojo pone cara al gran momento del Algeciras

Jorge Rastrojo es uno de los rostros visibles del gran momento que vive el Algeciras CF. El delantero, uno de los artífices directos de la victoria contra el Betis Deportivo, ha marcado en dos de los tres últimos partidos y ya acumula cuatro goles esta temporada. Su derroche, tanto en ataque como en defensa, no ha pasado desapercibido en una Primera Federación que ha elegido al algecirista en el once ideal de la 20ª jornada liguera. Además, Rastrojo aspira en la votación popular al MVP (jugador más valioso) de la semana.

Jorge Rastrojo se ha consolidado como uno de los grandes aciertos de Jordi Figueras, el director deportivo, en el mercado de fichajes de verano. El atacante de Badajoz llegó procedente de Salamanca, tras dos campañas con Unionistas, club con el que superó los 50 encuentros en la categoría. Cuando el Algeciras anunció el fichaje, muchos aficionados de Unionistas lamentaron la marcha del pacense y, en modo de buen augurio, felicitaron a los algeciristas que preguntaron por el jugador. "Ya veréis qué futbolista os lleváis", venían a decir desde una hinchada apasionada como la charra.

El extremo es el segundo futbolista que más minutos ha disputado con el Algeciras este curso con 1.698, solo por detrás del capitán Tomás Sánchez. Rastrojo tendrá la oportunidad de superar al algecireño el próximo domingo en Murcia, donde Tomás no podrá jugar por sanción. Jorge es un fijo para Javi Vázquez, de hecho ha participado en los 20 partidos de la temporada, en todos como titular menos en uno. Su primer gol cayó en la séptima jornada, en aquel duelo de nefasto recuerdo contra el Europa, y el segundo tanto sirvió para dar un punto en Torremolinos. Los dos más recientes han venido casi seguidos, en los triunfos contra el Sevilla Atlético y contra el Betis Deportivo, ambos en 2026. El de Badajoz se ha aupado como máximo artillero del equipo junto a Manín.

El algecirista ha sido reconocido por la Primera Federación en el once ideal de la 20ª jornada, una alineación de lujo compuesta por el portero algecireño Rubén Domínguez (Atlético Sanluqueño), los defensas Mario Jorrín (Ponferradina), Jean Babin (Real Avilés Industrial), Bonaldo (Sabadell) y Mounir Errahaly (Unionistas de Salamanca); los centrocampistas Fran Castillo (Ibiza), Cheikh Thiam (Villarreal B) y Aitor Sanz (Tenerife); y los delanteros Álvaro Gómez (Unionistas de Salamanca), Arnau Ortiz (Atlético Madrileño) y Jorge Rastrojo (Algeciras CF).

Rastrojo, además, suma el honor de haber entrado entre los cuatro aspirantes al MVP de la semana, una selección que será decidida, como es habitual, por la votación popular a través de las redes sociales de la Primera Federación. El atacante algecirista compite con Mario Jorrín, Álvaro Gómez y Arnau Ortiz. El de Unionistas iba mano a mano con la perla del Atlético Madrileño.