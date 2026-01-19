Álvaro Leiva y su triple servicio al Real Madrid en un solo fin de semana

Álvaro Leiva difícilmente olvidará el último fin de semana. El futbolista algecireño disfrutó de su primera convocatoria con el Real Madrid en LaLiga, de la mano de Álvaro Arbeloa en la victoria de los blancos ante el Levante, pero su servicio no quedó ahí. El extremo se trasladó desde el Santiago Bernabéu a Valdebebas para participar en el partido del Real Madrid C de Segunda Federación ese mismo sábado y al día siguiente, el domingo por la tarde, se sumó al Castilla para afrontar el compromiso liguero del filial en la Primera Federación. Tres citaciones en tres categorías distintas en poco más de 24 horas.

De los focos y la magnificencia del Bernabéu a la Ciudad Deportiva. Del lujo a la modestia. Así fue la transición, la vivencia experimentada por Álvaro Leiva en un fin de semana inolvidable para el jugador algecireño de 21 años.

El canterano criado en el Algeciras CF atraviesa un momento fundamental en su carrera. Leiva ha recibido una oportunidad inmejorable gracias a su mentor, a un Arbeloa que ha demostrado la confianza que tiene depositada en el atacante. La cantera del Real Madrid es de las más nutridas de España y pocos chavales de la Fábrica pueden decir que han gozado de una convocatoria con los grandes, con un vestuario poblado por Mbappé, Vinicius, Bellingham y compañía. Por muy turbulenta que sea la situación en el seno madridista tras la salida de Xabi Alonso, ningún canterano rehusaría a la ocasión que acaba de vivir Leiva.

El algecireño no tuvo minutos -como era previsible en un partido con mucho de plebiscito para los jugadores blancos-, pero vio desde el banquillo la victoria del Madrid ante el Levante, un triunfo que suaviza el aterrizaje de Arbeloa y calma las aguas antes de la visita al Mónaco en la Champions.

Nada más acabar la cita en el Bernabéu, Álvaro Leiva se trasladó a Valdebebas para formar parte de la expedición del Real Madrid C en el partido de liga de la Segunda Federación contra el Orihuela. El algecireño salió en la segunda parte y dio otro aire al conjunto de Víctor Cea, que cayó por 1-3. No pasa por un buen momento el segundo filial blanco, pero quienes vieron el encuentro destacaron la aportación de un Leiva que buscó el gol y bajó al barro sin rechistar.

El fin de semana de Leiva tenía más por delante, ya que Julián López de Lerma, en su estreno como entrenador del Castilla, llamó al algecireño para la convocatoria del partido contra el Mérida de la 20ª jornada liguera del grupo I de la Primera Federación. Álvaro participó desde el banquillo en el empate (1-1) de los merengues en el Alfredo di Stéfano gracias al tanto de Yáñez. El duelo se jugó ante las cámaras de Teledeporte en la primera emisión en abierto de la televisión nacional de la Primera Federación. El Castilla marcha en los puestos de playoff de ascenso de un grupo que domina con puño de hierro el Tenerife.