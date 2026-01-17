El algecireño Álvaro Leiva comienza el partido del Real Madrid y el Levante en el banquillo

Leiva, con Tchouaméni y Bellingham, en el entrenamiento del Madrid de este jueves.

El algecireño Álvaro Leiva, que vive este sábado su primera convocatoria con el primer equipo del Real Madrid, comenzará el partido frente al Levante en el Santiago Bernabéu (14:00; Orange TV y Movistar LaLiga) en el banquillo.

La puesta de largo de Álvaro Arbeloa en el estadio madridista, tras el estreno con mal sabor de boca en Copa del Rey con derrota en Albacete, la realiza con el regreso de Kylian Mbappé a la titularidad, novedad junto a Thibaut Courtois, Álvaro Carreras, Tchouaméni, Camavinga y Bellingham.

La primera apuesta en LaLiga de Arbeloa devuelve a Fede Valverde al lateral derecho y junta en ataque a Gonzalo García, Vinícius Junior y Kylian Mbappé. El técnico madridista busca la reacción a la eliminación de Copa del Rey con hasta seis cambios en el equipo titular.

El Real Madrid inicia el partido con: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Gonzalo; Vinícius y Mbappé.