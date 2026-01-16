El algecireño Álvaro Leiva llega a su primera convocatoria con el Real Madrid de la mano de Arbeloa

Hasta la fecha, ningún futbolista nacido en Algeciras ha llegado a jugar oficialmente con el primer equipo del Real Madrid en competición oficial (La Liga, Copa del Rey o competiciones europeas). Hasta la fecha. El entrenador del equipo blanco, Álvaro Arbeloa, ha incluido algecireño Álvaro Leiva en la lista de convocados para el partido que le enfrentará al Levante en la 20ª jornada de la Liga, que se disputará este sábado 17 de enero en el Santiago Bernabéu (14:00; Orange TV y Movistar LaLiga).

En el mundo del fútbol, hay nombres que nacen en pequeñas ciudades pero que sueñan con los grandes estadios. Este es el caso de Álvaro Leiva, joven futbolista nacido en Algeciras, cuya carrera ha ido trazando un camino ascendente hasta incorporarse a la cantera del Real Madrid, uno de los clubes más prestigiosos del mundo. Durante su etapa en la cantera madridista, ha vivido varias cesiones a equipos como el CA Osasuna B, el Córdoba CF y el propio Algeciras.

Desde muy temprano, Leiva mostró una habilidad especial con el balón. Su talento llamó la atención en los campos locales de Algeciras, donde rápidamente se ganó la reputación de jugador creativo, con visión de juego y gran capacidad para generar ocasiones de gol. No tardó en dar el salto a categorías superiores y su progresión no pasó desapercibida para los ojeadores de clubes de élite.

Su llegada al Real Madrid representó un paso decisivo. Integrado en las categorías inferiores, Álvaro Leiva se ha enfrentado a desafíos importantes: la competencia es feroz, los entrenamientos intensos y la exigencia diaria máxima. Sin embargo, su constancia, disciplina y talento natural le han permitido destacarse dentro de un entorno donde solo los más preparados logran avanzar.

Aunque todavía no ha debutado oficialmente con el primer equipo del Real Madrid, Leiva se ha consolidado como uno de los jugadores más prometedores del filial y ha participado en numerosos torneos y encuentros amistosos que le han servido de escaparate para mostrar sus cualidades. Su desarrollo refleja no solo la capacidad de adaptación al alto nivel, sino también el compromiso con la formación integral que caracteriza a la cantera madridista.

Para Algeciras, Álvaro Leiva representa algo más que un futbolista en ascenso: es un ejemplo de que el talento local puede abrirse camino hasta las grandes ligas, demostrando que con esfuerzo, constancia y pasión, los sueños de los jóvenes deportistas pueden cruzar fronteras y alcanzar escenarios internacionales.

Muchas bajas y alguna duda

Leiva, jugador del Castilla, está participando en los entrenamientos del equipo madridista en la ciudad deportiva de Valdevebas, ante la extensa relación de bajas y dudas para el partido ante el conjunto valenciano. De esa sesión se ausentó el brasileño Rodrygo Goes, que arrastra un golpe desde las semifinales de la Supercopa de España,. Al la cita de este sábado intenta llegar Kylian Mbappé, que por segundo día consecutivo se probó en la dinámica de grupo.

Buscando sensaciones en la rodilla izquierda en la que sufrió un esguince que le impidió disputar los dos primeros partidos de 2026 y reaparecer unos minutos en el tercero, la final de la Supercopa, Mbappé intenta llegar a tiempo para reaparecer en LaLiga en un momento de crisis del Real Madrid. No pudo viajar a Albacete, ausentándose de nuevo de un partido que significó la eliminación copera en el estreno como técnico de Álvaro Arbeloa, y la intención de Mbappé es poder reaparecer ante el Levante.

La decisión final se tomará según las sensaciones del entrenamiento del viernes, que inició en el grupo protegido con un gorro de la lluvia que acompañó la sesión. Durante un momento de la parte abierta del entrenamiento a la presencia de los medios de comunicación, Mbappé dialogó con Arbeloa mostrando sintonía y sonriendo a las palabras de su entrenador.

A la ausencia de Rodrygo se sumó la Andriy Lunin, que disputó la Copa del Rey el martes, y los lesionados Antonio Rüdiger, que seguirá de baja tras arriesgar el estado de la rodilla izquierda jugando con dolor en Yeda, ante el Atlético de Madrid, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy y Éder Miliao. La lista de bajas para Arbeloa la completa Brahim Díaz, clasificado con Marruecos para la final de la Copa África.

En la sesión se pudo ver a Raúl Asencio ejercitándose con una mascara, tras recibir un fuerte golpe en el rostro en Albacete. Jugadores como Aurélien Tchouaméni y Jude Bellingham, que tuvieron descanso en Copa, se ejercitaron con normalidad.

En la nutrida presencia de canteranos destacaron Joan Martínez, Jorge Cestero, César Palacios y Álvaro Leiva, con las ausencias de dos jugadores que tuvieron minutos en el Carlos Belmonte como David Jiménez y Manuel Ángel.

CONVOCATORIA DEL REAL MADRID

Porteros: Courtois, Fran González y Sergio Mestre.

Defensas: Carvajal, Alaba, Asencio, Carreras, Fran García, Huijsen y David Jiménez.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos, Cestero, Palacios y Leiva.

Delanteros: Vini Jr., Mbappé, Gonzalo y Mastantuono.