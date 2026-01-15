Álvaro Leiva se entrena con el primer equipo del Real Madrid de la mano de Arbeloa

El algecireño Álvaro Leiva ha recibido este jueves la llamada de Álvaro Arbeloa para ejecitarse con el primer equipo del Real Madrid. El futbolista del Castilla -el filial blanco que compite en la Primera Federación- se ha incorporado a la sesión de entrenamiento realizada en la Ciudad Real Madrid, donde los madridistas han comenzado a preparar el partido de la 20ª jornada de LaLiga de Primera División que les enfrentará al Levante en el Bernabéu (sábado, 14:00 h; Orange TV y Movistar LaLiga).

Primera gran oportunidad para Leiva con Arbeloa al frente de la primera plantilla del Real Madrid. El extremo criado en la cantera del Algeciras CF ha sido una de las novedades en el entrenamiento de este jueves, marcado por la decepción tras la debacle madridista en la Copa del Rey frente al Albacete Balompié, un Segunda División que eliminó a los blancos en el debut en el banquillo del nuevo técnico.

En las imágenes que ha compartido el Real Madrid en su web oficial se puede apreciar a Leiva disputando el balón en un lance con Tchouaméni y Jude Bellingham, y en otra acción con Álvaro Carreras. Arbeloa ha dejado claro desde el primer momento que está dispuesto a confiar en la cantera de Valdebebas: en su primer encuentro, el duelo copero perdido en el Carlos Belmonte de Albacete, el técnico echó mano de jugadores del filial como Cestero, Jiménez o los debutantes Manuel Ángel y Palacios.

No es la primera vez que el algecireño Leiva disfruta de un entrenamiento con el primer equipo blanco, ya que llegó a participar en la etapa de Carlo Ancelotti, pero sí es significativo que el extremo haya recibido la llamada de Arbeloa tan pronto, apenas unos días después de que el entrenador haya relevado en el cargo a Xabi Alonso.

Leiva disputa el balón con Álvaro Carreras. / Real Madrid CF

El siguiente gran paso del algecireño pasa por entrar en una convocatoria del primer equipo, aunque su posición es una de las más cargadas en la plantilla de un Madrid con futbolistas de banda y ataque como Vinicius, Rodrygo, Franco Mastantuono, Mbappé o Brahim (éste último, en plena Copa de África con una Marruecos que se ha clasificado para la gran final).

Se puede decir que Leiva atraviesa por un momento dulce de confianza. El algecireño tuvo un verano complicado que le obligó a parar y perder la forma. Fue relegado del Castilla al Real Madrid C para ponerse a tono y aprovechar su último cartucho. Leiva respondió y no tardó en volver a tener minutos con Arbeloa en el filial de Primera Federación y en la disputa del torneo europeo en el que compite el Castilla. A mediados de noviembre disfrutó de su primera titularidad con Arbeloa en el filial del Madrid y su presencia ha ido aumentando.

El actual entrenador madridista ha sido uno de los grandes valedores de Álvaro Leiva, un talento que explotó con poco más de 16 años en el Algeciras CF e hizo que el club se moviese con habilidad para fichar al canterano del Nuevo Mirador, que alcanzó la internacionalidad con las categorías inferiores de España.

Sus primeras temporadas no fueron fáciles y llevaron al Madrid a ceder a un Leiva que la pasad temporada se reencontró con su mejor versión en casa, con una gran segunda vuelta en el Algeciras de Fran Justo. Este curso afronta una campaña decisiva para consolidarse como un valor de presente y futuro. Quienes han visto a Leiva en su mejor momento, saben que el algecireño posee algo que se tiene o no se tiene: desborde y regate.