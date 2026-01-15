Enrique González, de segundo de Salva Ballesta en el Algeciras a la histórica eliminación del Real Madrid

La histórica clasificación del Albacete Balompié ante el Real Madrid del debutante Arbeloa en la Copa del Rey tuvo entre sus artífices a un técnico con pasado reciente en el Algeciras CF. Enrique González, segundo entrenador del Alba a las órdenes de su hermano Alberto González, ejerció ese mismo puesto en el banquillo del Nuevo Mirador con la llegada de Salva Ballesta, allá por 2020, cuando los albirrojos militaban en la desaparecida Segunda B.

Muchos algeciristas recuerdan a Enrique, quien por entonces, siendo muy joven, separó temporalmente el camino junto a su hermano Alberto, con quien ya había logrado éxitos en El Ejido, incluido un ascenso a la categoría de bronce. Enrique desembarcó en el Algeciras en enero de 2020 junto al cuerpo técnico de Salva Ballesta, la gran apuesta de un presidente que acababa de ganar en las urnas, Nicolás Andión. Los algeciristas buscaban un revulsivo para enderezar su marcha y mantenerse en la Segunda B tras su reciente ascenso.

La irrupción mundial del coronavirus provocó un parón generalizado en el mundo, también en el deporte, y llevó a la Federación a tomar la drástica decisión de suspender todas las competiciones. Luego se forjaría la creación de las nuevas categorías tras una temporada de transición en la que Salva Ballesta condujo al Algeciras a la Primera Federación y acarició el ascenso a Segunda División.

Enrique González fue la mano derecha de Salva Ballesta solo en esa primera etapa antes del Covid. En el breve periodo de tiempo que estuvo en el club de La Menacha dejó una grata impresión. El malagueño de Tolox se desvinculó del club en el verano de 2020 para volver a unir su camino con su hermano Alberto y juntarse en el proyecto del Linares Deportivo, donde dejarían huella y harían soñar al modesto club con el salto al fútbol profesional. Tras una etapa posterior en la cantera del Real Betis, con el filial, los hermanos González tomaron las riendas del Albacete Balompié en Segunda División a mediados de la temporada 2023/24. En el Belmonte, ambos han consolidado un estilo de fútbol.