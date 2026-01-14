Juan Rodríguez, un fijo en el Algeciras de Lolo Escobar, ficha por el Marbella

Juan Rodríguez, uno de los futbolistas más destacados del Algeciras CF de la temporada 2023/24, vuelve a la Primera Federación. El experimentado defensa central ha fichado por el Marbella FC, rival de los albirrojos en el grupo II y uno de los equipos que comparten la cola de la clasificación tras la primera vuelta de la temporada.

El Marbella Fútbol Club ha anunciado este miércoles un acuerdo con el central hasta el final de la presente temporada, el segundo refuerzo de invierno tras el de Dani Selma en una plantilla que precisa una revolución y que acaba de estrenar a David Cabello como su tercer entrenador del curso tras Carlos de Lerma y David Movilla.

Juan Rodríguez (08 de mayo de 1995; Cedeira, La Coruña) es un defensa con gran experiencia en Primera Federación: más de 200 partidos durante su trayectoria en el Racing de Ferrol (2013), UD Somoza (2015), Sporting de Gijón ‘B’ (2017), Nástic de Tarragona (2019), CD San Fernando (2020), SD Amorebieta (2022), Algeciras CF (2023) y CD Lugo (2024).

"Nuestro nuevo fichaje llegó a debutar en La Liga con el Sporting (2016/2017) y también jugó dos temporadas en Segunda División (2017-2019) con el club asturiano", destaca el Marbella. "Entre sus logros deportivos destacan una fase de ascenso a Primera División y dos a la categoría de plata. Canterano del Racing de Ferrol, esta última temporada ha militado en el Kerala Blasters de la Superliga india".

Juan Rodríguez disputó 35 partidos (34 como titular) con el Algeciras de la 23/24 a las órdenes de Lolo Escobar. El zaguero acumuló 3.121 minutos y marcó dos goles, siendo uno de los jugadores destacados de aquel plantel. El gallego optó por marcharse al Lugo al término de aquella andadura.