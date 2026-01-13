La primera vuelta del Algeciras, en números y sensaciones

Los 26 puntos que el Algeciras CF que ha cosechado en la primera vuelta de la temporada 2025/26 suponen el tercer mejor registro de los albirrojos en sus cinco años en la Primera Federación, en los cinco años que tiene de vida la actual categoría de bronce del fútbol español. El vestuario que encabeza Javi Vázquez se ha quedado a un solo punto de igualar la mejor marca del club, los 27 que lograron Lolo Escobar e Iván Ania. Lo curioso es que los algeciristas sí pueden presumir de haber llegado al ecuador de la competición en el puesto más alto, una octava plaza que mejora la novena posición de la campaña 2021/22, la temporada de máxima puntuación de los del Nuevo Mirador.

Finalizada la primera parte de la liga, toca hacer balances y repasar los números. Tras el meritorio empate en Tarazona, el Algeciras de Javi Vázquez completó las primeras 19 jornadas con una opinión bastante compartida entre la afición de satisfacción por el rendimiento de su equipo. Los albirrojos han rendido a un nivel bastante notable. Es verdad que se han podido escapar algunos puntos, como en el descuento catastrófico ante el Europa o en algunos desplazamientos, pero los de La Menacha también han rascado en otros encuentros en los que igual no lo merecieron tanto. Al final, la competición te pone en tu sitio.

Por sensaciones, los chicos de Javi Vázquez han encontrado un camino que se ha cimentado en la fortaleza como local en el Nuevo Mirador, con una manera de competir que ha deparado casi siempre resultados cortos, partidos en un suspiro. Los algeciristas se han probado con capacidad de adaptación ante las bajas, el goteo de lesiones y las distintas adversidades de un club que lidia con habituales obstáculos en el día a día de su gestión.

De haber ganado en Tarazona, Javi Vázquez habría rubricado la mejor primera vuelta del Algeciras en la Primera Federación. No pudo ser, pero el empate ha dejado la cuenta en 26 puntos, fruto de siete victorias, cinco empates y siete derrotas, con un saldo goleador de 21-20 (+1).

El récord de puntuación en una primera vuelta permanecerá, al menos otra campaña más, compartido por los conjuntos de Iván Ania de la 2021/22 y de Lolo Escobar en la 2023/24, dos Algeciras muy dispares que llegaron a enero con 27 puntos en el casillero. El desenlace de estos dos proyectos, curiosamente, fue totalmente opuesto ya que el primer Algeciras de Ania fue a más y acarició la clasificación para el playoff de ascenso a Segunda con una segunda vuelta espectacular, mientras que el Algeciras de Lolo Escobar se desinfló en invierno y penó durante la segunda mitad liguera para terminar por hacer los deberes con muchas más fatigas de las esperadas (y un ambiente interno insostenible entre caseta y propiedad).

Javi Vázquez saluda a Fernando Torres. / Erasmo Fenoy

El Algeciras de Fran Justo, el del curso pasado, llegó a la última jornada de la primera vuelta con la posibilidad de igualar esos 27 puntos, pero los albirrojos empataron y se quedaron en 25 puntos con un bagaje de cinco victorias, diez empates y cuatro derrotas, con 23 goles a favor y 22 en contra (+1). El gallego condujo después al plantel a una gran segunda mitad en la que salvó con holgura a los albirrojos, que se quedaron cerca de su mejor marca y de coquetear con la lucha por la quinta plaza y el playoff. Le vino corta la temporada a este equipo.

El actual Algeciras ha superado al Algeciras del segundo proyecto de Ania, el de la 2022/23, un bloque que cruzó el ecuador con 23 puntos: seis victorias, cinco empates y ocho derrotas, y el único con un balance goleador negativo (24-28). Aquel Algeciras, como bien recuerda su afición, fue el que más cerca estuvo de la catástrofe del descenso en una segunda vuelta muy pobre y con un final agónico en el que los del Mirador dependieron de terceros para salvar el pellejo. La etapa de Ania tocaba a su fin en un club que había escenificado el cambio de propietarios y un nuevo rumbo menos ambicioso y más terrenal.

Proyección

De repetir los 26 puntos en la segunda vuelta, el Algeciras de Javi Vázquez acabaría con 52, la misma puntuación que logró la pasada andadura a las órdenes de Fran Justo, cuando el equipo finalizó noveno en la tabla a seis puntos del cuarto y el quinto, el Mérida y el Antequera, los dos últimos que se clasificaron para jugar el playoff de ascenso.

Esos 52 puntos significaron la segunda mejor clasificación de los albirrojos en la categoría, con los 59 de la 2021/22 con Iván Ania como la mejor marca.

El Algeciras está a algo menos de medo camino de la permanencia. Aunque los números bailan, los entrenadores suelen marcar entre los 46 y los 48 puntos las cifras que garantizan la salvación en la Primera Federación. Es decir, que 20 puntos más podrían bastar para amarrar el objetivo.

Echando un vistazo a los cinco inquilinos del vagón de cola, parece claro que los tres últimos (Marbella, Betis Deportivo y Atlético Sanluqueño, todos con 15 puntos) van a necesitar una segunda vuelta muy buena para mantenerse. El Sevilla Atlético (19) y el Juventud Torremolinos (22) han cruzado el ecuador en una mejor situación aunque también van a precisar mejorar su rendimiento si quieren aspirar a quedarse.