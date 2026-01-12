Otra promesa del gol que da el salto a Europa desde la Primera Federación

Otro delantero prometedor vuela desde la Primera Federación al fútbol europeo profesional. Omar Janneh, una de las perlas del Atlético Madrileño, ha sido traspasado por el Atlético Madrid al Lausanne Sport suizo, club de Suiza que compite en la Conference. Los colchoneros se embolsarán unos dos millones de euros y se reservan una futura opción de compra del internacional español en las categorías inferiores de La Roja.

El Atlético de Madrid anunció el acuerdo con el Lausanne para el traspaso de Janneh. "El delantero, nacido en Lleida, llegaba en 2022 a la Academia procedente del Granada. Tras militar durante dos temporadas en la categoría juvenil, Omar daba el salto al filial la temporada pasada para jugar en 1ª RFEF", recuerda el Atlético. El goleador se suma a un club que forma parte del conglomerado de clubes en el que también están el Manchester United y el Niza, vinculado al grupo Ineos.

Tras despuntar como juvenil, Omar dio el salto al filial rojiblanco para ponerse a las órdenes de Fernando Torres. El atacante disputó 30 partidos el curso pasado en la Primera Federación y anotó ocho goles. Esta andadura, su presencia en el brillante equipo de Torres fue disminuyendo según avanzaba una temporada en la que comenzó como titular.

Este movimiento es uno de los grandes producidos hasta el momento en la categoría del Algeciras CF en el mercado de invierno que ya está en marcha. El Atlético Madrileño de Torres marcha segundo tras un Sabadell que se ha proclamado campeón de invierno tras la 19ª jornada liguera.