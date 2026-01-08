El mercado de fichajes de invierno de la Primera Federación enciende la mecha

La mecha ya está prendida. El mercado de fichajes de invierno de 2026 ha abierto la veda en la Primera Federación con un ramillete de movimientos que son el preludio de un mes de enero, seguramente, muy agitado en la categoría del Algeciras CF. En el grupo que atañe a los albirrojos, el II, la actividad ha sido especialmente alta esta primera semana del nuevo año, a punto de alcanzar el ecuador de la competición con la disputa de la 19ª jornada liguera.

Mientras el algecirismo se pregunta qué hará su equipo en enero, si se reforzará ante la inesperada salida de Eric Montes, casi la mitad de los rivales del grupo han comenzado a mover ficha con salidas y entradas de sus vestuarios. Como suele suceder, los más necesitados de puntos, son los que más van a menear el árbol para tratar de revertir sus dinámicas y cumplir sus objetivos.

Uno de los que ha empezado activo es el Atlético Sanluqueño, el otro equipo de la provincia en la categoría. Los de Sanlúcar, que recientemente destituyeron a José Pérez Herrera como entrenador para confiar en un hombre de la casa como Dani Casado, se ha reforzado por el momento con dos cesiones: Marcos Denia e Iomar. El delantero Iomar Vidal llega cedido por la AD Ceuta hasta final de temporada en una operación similar a la de Sofiane hace un año. Iomar viene del Antequera, donde apenas tuvo protagonismo. Los verdiblancos ha logrado el préstamo también del delantero Marcos Denia, uno de los talentos del Cádiz CF. El madrileño estuvo en los escalafones inferiores del Atlético de Madrid y ha estado la primera parte del curso cedido en el Pontevedra.

Otro de los que ha iniciado el año animado es el Juventud Torremolinos, un modesto que también lucha por la permanencia. Los de Antonio Calderón cerraron el regreso de Nico Delmonte, con quien el técnico coincidió en la Balona. Delmonte conoce bien la casa de El Pozuelo, adonde llegó en noviembre de 2024 y fue pieza clave del histórico ascenso a Primera Federación. El centrocampista llega de una experiencia internacional en la India, donde ha militado en el Kannur Warriors, proclamándose campeón de la Super League Kerala 2025. A este puntal se ha unido el fichaje de José Antonio López Bozada. El mediapunta de 21 años llega procedente del Sevilla Atlético. Pero es que además el Juventud Torremolinos y el Antequera alcanzaron un acuerdo de cesión para la incorporación de Isaac González, extremo diestro gallego de 22 años. La cosa no queda ahí porque el club acaba de anunciar que Héctor Martínez no continuará formando parte de la entidad.

El Antequera CF, revitalizado tras el desembarco en el banquillo de Abraham Paz desde la Premier de Gibraltar, ha movido ficha. Tras la mencionada salida de Isaac González, los del Torcal han cerrado su primer refuerzo: Moi Parra. El extremo onubense de 23 años recala procedente del Septemvri Sofía, equipo de la Primera división de Bulgaría y estampa su firma hasta junio de 2027.

El Marbella FC es uno de los que anda con el agua al cuello. Los costasoleños se ha convertido en el primer equipo del grupo esta temporada que cambia por segunda vez de entrenador. Tras Carlos de Lerma y David Movilla, el club apuesta ahora por David Cabello, el que fuera futbolista del Algeciras y con un recorrido ya en los banquillos. De la mano de Cabello, los blancos han incorporado a Dani Selma, un delantero experimentado en la categoría y recordado por su pasado reciente en el desaparecido San Fernando, el Alcoyano o el Amorebieta. Se esperan más movimientos en el Banús Center de la Dama de Noche.

La Unión Deportiva Ibiza se prepara para una revolución o eso parece. El club de la isla necesita revulsivos para enderezar el rumbo y salir de los puestos de descenso. La entidad comunicó de una tacada cuatro bajas, las de los jugadores Álex Gallar, Josep Señé, Fede Vico y Javier Belman, ya desvinculados de la plantilla del primer equipo que dirige Miguel Álvarez. El veterano técnico suplió a Paco Jémez, pero no está consiguiendo los resultados esperados. Parece que la propiedad va a optar por modificar el plantel de futbolistas.

Por arriba también se esperan sorpresas y alguna que otra bomba. El Real Murcia, por lo pronto, quiere aprovechar el efecto Adrián Colunga y ha potenciado el vestuario con la llegada de Joel Jorquera, un extremo zurdo que aterriza cedido por el Moreirense de la máxima división de Portugal. El catalán jugó en Segunda División con el Eldense. Del Murcia se está hablando y mucho como principal candidato a hacerse con los servicios de Víctor Narro, que estaría en la rampa de salida del fútbol italiano.

Y precisamente en Elda hay novedades también. El CD Eldense de Claudio Barragán se ha hecho con caras nuevas exóticas. El club comunicó que incorpora las cesiones de Luiyi Castro, Kevin Armesto y Josman Pulgarín "en el marco del convenio deportivo internacional" que el club mantiene con el Club Llaneros FC de Colombia.

Hay rumores vinculados al Cartagena, al Europa y recién situado líder, el Sabadell. Esto solo acaba de empezar. Hagan juego.