Undécimo cambio de entrenador en el grupo II de la Primera Federación: David Cabello, al rescate del Marbella

El baile en los banquillos de la Primera Federación no cesa y el grupo II se reafirma como el más peligroso de los dos para los entrenadores. Nueva destitución, la primera de 2026 y la undécima de la temporada 2025/26. El Marbella FC ha prescindido de David Movilla y ha incorporado a David Cabello, ex del Algeciras CF, su tercer técnico del curso cuando todavía no se ha acabado la primera vuelta.

El Marbella busca soluciones para tratar de revertir su nefasta dinámica que ha sumido al equipo costasoleño en los puestos de descenso. Tras la drástica decisión de despedir a Carlos de Lerma, la apuesta por David Movilla no ha surtido efecto en un equipo que se encuentra anclado con 15 puntos en la clasificación, los mismos que el penúltimo y a siete puntos de la permanencia provisional.

"El Marbella Fútbol Club comunica que el entrenador David Movilla deja de pertenecer a nuestra entidad. Agradecemos su profesionalidad y dedicación durante su etapa en el Marbella FC y le deseamos la mejor de las suertes en su futuro profesional", comunicó el club este miércoles.

Poco después, el Marbella anunció que había llegado a un acuerdo con el entrenador David Cabello para que dirija al primer equipo hasta el final de la presente temporada. Cabello fue un futbolista con una dilatada trayectoria entre la que se encontró el Algeciras CF. "David Cabello García (9 de septiembre de 1977; Remscheid, Alemania) comenzó su trayectoria profesional como responsable de metodología y entrenador del Málaga CF en categorías inferiores del 2013 al 2018. Un año después, entrenó al CP El Ejido, club con el que ascendió a Segunda División B en 2020", recuerda su nuevo equipo.

"El técnico hispano-alemán dirigió a la Cultural Leonesa en Primera RFEF en 2020 y a continuación regresó al CP El Ejido para volver a ascenderlo a la categoría de bronce en 2023", prosigue el Marbella. "Tras pasar por las categorías inferiores del Granada CF, David Cabello dirigió a la UD Melilla la temporada pasada (en la Segunda RFEF)".

Cabello debutará en la 19ª jornada, la última de la primera vuelta, con la visita al Sabadell, el nuevo líder del grupo.

Los costasoleños también han anunciado un refuerzo para la plantilla con la incorporación de Dani Selma: "Dani Selma (1 de marzo de 2001; L’Eliana, Valencia) es delantero y procede del Pontevedra CF de Primera Federación. Debutó con el CD Tenerife en Segunda División en la temporada 2022/2023, siendo jugador del filial. Además, su experiencia en la Primera RFEF también es considerable, ya que ha disputado casi 100 partidos durante su trayectoria en el CD San Fernando (2023), Alcoyano (2024) y SD Amorebieta (2024/2025). El goleador valenciano, formado en diferentes canteras de la Comunidad Valenciana, es un ariete de gran envergadura (1.86 metros de altura), poderoso en el juego aéreo y rematador puro. Además, también puede jugar de segunda punta y en todas las posiciones de ataque".

La Primera Federación no perdona y, en especial, el grupo II está siendo muy cruel. Hasta la fecha, han perdido su puesto Javi Cabello (Eldense), sustituido por Claudio Barragán; Paco Jémez (Ibiza), relevado por Miguel Álvarez; Joseba Etxeberria (Real Murcia), que ha sido cambiado por Adrián Colunga; Luis César Sampedro (Nàstic), cuyo puesto ha sido ocupado por Cristóbal Parralo; Jesús Galván (Sevilla Atlético), sustituido por Luci Martín tras marcharse al Mirandés para relevar al exalgecirista Fran Justo; Carlos de Lerma (Marbella), relevado por David Movilla; Rubén Torrecilla (Hércules), sustituido por Beto Company; Abel Gómez (Antequera), cesado para contratar a Abraham Paz, Javi Medina (Betis Deportivo), destituido para situar en el banquillo del filial verdiblanco por Dani Fragoso; José Pérez Herrera (Sanluqueño), por un hombre de la casa como Dani Casado; y el mencionado David Movilla, que ha sido relevado por David Cabello.