El Algeciras y unos defensas para presumir

Pocas veces un equipo puede presumir de tener a dos defensas centrales en el candelero de la misma semana. El Algeciras CF es noticia porque Mayorga ha sido elegido en el once ideal de la 18ª jornada de la Primera Federación al mismo tiempo que Víctor Ruiz aspira al mejor gol, un privilegio habitualmente reservado a los artilleros.

El Algeciras y su afición pueden presumir de defensas. El gran inicio de 2026 con la goleada ante el Sevilla Atlético ha vuelto a revalorizar a un equipo que se cimenta desde atrás. No en vano, los albirrojos vienen de dos porterías a cero consecutivas y han mantenido intacta su meta en cuatro de los últimos seis encuentros. Las defensas marcan diferencias en una categoría tan reñida como la actual Primera Federación.

El pasado fin de semana, la zaga fue protagonista en los dos lados del campo. Víctor Ruiz encauzó la victoria ante el filial del Sevilla con un latigazo de lanzamiento de falta, su primer gol como albirrojo, un tanto para enmarcar. A su par jugó Álvaro Mayorga, un central que se ha convertido en uno de los pilares del Algeciras de Javi Vázquez. El zaguero completó otro partido de gran nivel y ha sido en el once ideal que confecciona la Primera RFEF cada semana.

Mayorga comparte honores en una alineación sobresaliente con Fran González (portero del Castilla del algecireño Álvaro Leiva), César Álvarez (Tenerife), Javi Mérida (Juventud Torremolinos), Miki Codina (Zamora), Tiago Rodríguez (Pontevedra), David Dela (Celta Fortuna), Iván Castillo (Barakaldo), Javi López-Pinto (exalgecirista del Sabadell), Gonzalo di Renzo (Talavera) y David Flakus (Real Murcia).

Víctor Ruiz venía buscando el gol en las últimas semanas y lo encontró. El malagueño puso en pie al Nuevo Mirador con su gol de falta y se ganó el derecho a aspirar al mejor tanto de la jornada. El central pugna en las votaciones populares con Eugeni (Marbella), César Gómez (Cacereño) y un especialista como San Bartolomé (Barakaldo). Las votaciones siguen abiertas a través de las redes sociales oficiales de la Primera RFEF y de momento lidera el futbolista del Cacereño, seguido de cerca por el algecirista.

Relacionado Así queda la clasificación del grupo II de la Primera Federación tras la 18ª jornada

El Algeciras, además, está contando con el protagonismo de sus laterales (Tomás, Joseca, Paris Adot, Arauz), sin olvidar la jerarquía de Aleix Coch, cuando ha estado sano, y la aportación del joven Ángel Gómez.