Así queda la clasificación del grupo II de la Primera Federación tras la 18ª jornada

La 18ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación levantó el telón de 2026 con un cambio de líder. El Sabadell dio un golpe en la mesa en el Rico Pérez de Alicante y aprovechó la concesión del Atlético Madrileño para auparse al liderato en solitario. El Eldense, el Real Murcia, el Antequera o el Algeciras corroboraron que siguen con la flechita para arriba mientras que equipos como el Ibiza, el Sanluqueño o el Marbella siguen sin tocar fondo.

El primer encuentro del año en el grupo acabó en tablas entre el Alcorcón y el Cartagena en el Santo Domingo. Tras un aviso de Mariano Carmona, los visitantes golpearon primeros cuando Ortuño adelantó al Efesé a los diez minutos, pero Vladys repuso la igualada al filo del descanso. Un Vladys del que en los últimos días se ha vuelto a hablar para dar por hecho que tiene un acuerdo con el Cádiz para junio. Los cadistas ya tentaron el pasado verano al goleador, uno de los diferenciales de la categoría. Un chut de Vladys abortado por Iván Martínez fue la única ocasión destacable de la segunda mitad. Ni alfareros ni cartageneros fueron capaces de desequilibrar la balanza en un duelo con mayor empuje de los madrileños. El empate pone al Alcorcón con 22 puntos aunque los de Pablo Álvarez prolongan su bache sin conocer la victoria. El Cartagena de Javi Rey se sitúa con 27 puntos y no termina de despegar hacia el pelotón de cabeza.

El Atlético Madrileño salvó un punto ante un bravo Tarazona en medio de un gran ambiente en Alcalá de Henares. Los visitantes se quedaron la miel en los labios porque acariciaron una remontada que llegaron a celebrar antes de que les anulasen el 1-2 en una recta final con polémica. El filial se adelantó en el minuto 37 con un golazo de Arnau Ortiz, un derechazo cargado de clase de la perla colchonera. El Tarazona apretó en la segunda parte y comenzó con un gol anulado a Álvaro por una falta previa. El Atlético perdonó y no lo haría Sergi Armero para igualar en el minuto 73. Los aragoneses marcaron el 1-2 al filo del 80' por medio de Toni Ramón, pero el árbitro anuló por una falta previa muy al inicio de la jugada que levantó las protestas foráneas. El Atlético Madrileño de Fernando Torres suma hasta los 34 puntos, pero cede el liderato. El Tarazona de Juanma Barrero se pone con 23 tras un punto de muchísimo valor.

Subidón del Juventud Torremolinos ante un Nàstic de Tarragona que vuelve a las andadas. El equipo de Antonio Calderón se hizo fuerte en El Pozuelo en un partido que dominó y encauzó al filo de la media hora con un gol de Javi Mérida tras un par de llegadas prometedoras. El Nàstic sus opciones antes del descanso, pero los blanquiverdes remataron la faena en el minuto 70 con un gol del incombustible Pito Camacho, que escuchó como las gradas coreaban su nombre una vez más. El Torremolinos de Antonio Calderón pone fin a su bache y toma oxígeno con 22 puntos. El Nàstic de Cristóbal Parralo engancha dos derrotas seguidas, se descabalga del playoff con 25 puntos y ve rondar de nuevo sus viejos males.

El Teruel vio profanado su templo ante un Antequera que va a más. Cuarta victoria en cinco partidos para un cuadro antequerano que empieza a responder como se esperaba tras el cambio de banquillo. Un zurdazo ajustado a un palo de Rafa Diz en el minuto 17 decantó la balanza en el campo Pinilla. Los rojillos, que han perdido a Ayaman durante el parón navideño, gozaron de ocasiones para al menos rescatar un punto, pero se toparon con el meta Dani Alcover. Los del Torcal pudieron sentenciar a la contra, de hecho el árbitro anuló por fuera de juego un tanto a Osama Chit. El asedio final turolense resultó en vano para el equipo de Vicente Parras, que se queda con 26 puntos tras dos tropiezos consecutivos. El Antequera de Abraham Paz pone tierra de por medio con el descenso y ya se asome a la zona medioalta con 25 puntos.

El Nuevo Mirador continúa intratable. El Algeciras recibió 2026 a lo grande con una goleada ante el Sevilla Atlético. Víctor Ruiz abrió la lata con un golazo de lanzamiento de falta que noqueó a un filial al que le pesó ir por detrás. Los albirrojos aumentaron su renta antes del descanso por medio de Rastrojo. La segunda parte quedó sentenciada cuando los sevillistas se quedaron con dos jugadores menos por las expulsiones de Costa y Ciria. Los locales culminaron un último tramo a placer ante su afición con la puntilla de Manín. El Algeciras de Javi Vázquez es una roca en casa, donde lleva seis partidos sin encajar y cinco victorias que han impulsado al equipo hasta los 25 puntos. El Sevilla Atlético de Luci Martín frena su reacción y seguirá en descenso con 18 puntos.

Nuevo líder a golpe de mazo. El Sabadell asaltó el Rico Pérez y goleó al Hércules en un partido tenso y repleto de polémica. La roja directa al local Monsalve al poco de marcar el empate y el penalti señalado a Javi Jiménez con 1-2 cuando más apretaba el Hércules marcaron un encuentro bronco que tuvo que ser interrumpido durante 15 minutos. Javi López-Pinto se erigió en uno de los protagonistas del partido estrella del sábado. El extremo adelantó a los visitantes a los 10 minutos, pero los alicantinos repusieron las tablas a la media hora con un cabezazo de Monsalve, quien vio la roja al filo del descanso por levantar la pierna más de lo debido. Nada más volver del descanso, López-Pinto firmó su doblete y, cuando más apretaba el Hércules, llegó el penalti de la discordia que transformó Rubén Martínez en el minuto 78. Los visitantes sentenciaron a un rival desquiciado en el último suspiro con los tantos de Miguelete y Utgés. Primero derrota del Hércules con Beto Company en el banquillo y enfado monumental de un equipo que se queda con 25 puntos. El Sabadell de Ferran Costa asalta el liderato con 35 puntos y dependerá de sí mismo para alzarse campeón de invierno.

Primera victoria a domicilio de la temporada para el Eldense, que profundizó en la crisis del IIbiza. No da con la tecla Miguel Álvarez en un equipo deprimido, al que casi nada le sale a derechas. Los celetes tuvieron una clamorosa ocasión para adelantarse en Can Misses en una acción saldada con un paradón de Ramón Vila a Davo. No iba a perdonar al conjunto de Elda en su primera llegada clara, una buena combinación que culminó a placer Hamza Bellari para adelantar a los azulgranas pasada la media hora. En el segundo acto, poco más que algunos fogonazos por uno y otro bando. El Ibiza se estanca en descenso con 20 puntos y Miguel Álvarez está muy cuestionado. El Eldense de Claudio Barragán hilvana tres victorias, suma 29 puntos y se encarama a las plazas de playoff de ascenso.

Nuevos bríos para el colista en el debut de Dani Fragoso en el banquillo. El Betis Deportivo rescató un punto ante el Europa en un partido de tú a tú. El filial se adelantó pronto cuando Iván Corralejo aprovechó el rechace en el área tras el centro de Morante y el cabezazo de Rodrigo Marina. El Europa se entonó en la segunda mitad y comenzó a llegar hasta que Vacas igualó en el minuto 68, después de un tanto anulado minutos antes a Mahicas. Se palpaba la remontada y se produjo en el 81' por medio de Marcel Sgrò. Sin embargo, el filial tiró de garra y de banquillo para salvar un empate in extremis con la aparición de Destiny. Un punto de vida para el Betis Deportivo tras su cambio de entrenador aunque el filial seguirá último con 12 puntos. El Europa se quedó con la miel en los labios y los de Aday Benítez se alejan del primer puesto con 30 puntos.

Triunfo vital del Villarreal B ante el Marbella en la lucha por evitar los puestos de descenso. El minisubmarino emergió con contundencia para abrir el año con una victoria clara ante un rival cuesta abajo y sin frenos. El filial groguet liquidó en una primera parte letal en la que sacó una ventaja de tres tantos tras los goles de Albert García, Álex Rubio y Budesca. Al cuarto de hora, ya dominaban por dos goles los amarillos. Los costasoleños buscaron un revulsivo con un cuádruple cambio, pero el Villarreal tuvo el cuarto con un tiro al larguero de Víctor Moreno y en otra llegada de Albert García. La expulsión absurda de Thiam Cheik dio algo de aire a un Marbella que maquilló el marcador por medio de Eugeni en el último tramo. El Villarreal B de David Albelda vence después de tres partidos y se coloca con 24 puntos. El Marbella de David Movilla no levanta cabeza y se ancla abajo con 15 puntos.

El broche a la primera jornada de 2026 se puso en El Palmar, donde la borrasca Francis permitió jugar tras azotar durante todo el día el sur. El Atlético Sanluqueño no pudo sumar tras la destitución de José Pérez Herrera ante un Real Murcia sólido y con David Flakus letal. El duelo se dinamitó en el último cuarto de hora cuando Flakus aprovechó un pase de oro de Juan Carlos Real para adelantar a los visitantes en una de las pocas veces que pudieron correr. El Atleti rozó el empate con un lanzamiento de falta que Gazzaniga sacó de la misma escuadra y a renglón seguido el esloveno Flakus sentenció y completó su doblete. El Sanluqueño, dirigido ahora por Dani Casas, encadena cuatro jornadas sin ganar y se atasca con 15 puntos en el pozo. El Real Murcia sigue al alza con Adrián Colunga y se eleva hasta los 29 puntos, a uno solo ya del Europa.