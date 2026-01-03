El Algeciras descorcha 2026 a lo grande (3-0)

Bienvenida por todo lo alto al nuevo año en el Nuevo Mirador. El Algeciras CF brindó un homenaje completo a sus seguidores, a esos fieles que desafiaron al frío, la lluvia y a la mismísima borrasca Francis. El equipo de Javi Vázquez noqueó por KO al Sevilla Atlético en un partido descorchado por un trallazo de Víctor Ruiz, un golazo de falta directa por la escuadra que dio pie a un 2-0 antes del descanso. A la vuelta del intermedio, con el duelo todavía vivo, el filial se inmoló con dos jugadores menos por sendas expulsiones y los albirrojos sentenciaron en una última media hora muy plácida, de disfrute tanto para los protagonistas dentro del césped como para los que jaleaban y cantaban desde las gradas.

El Algeciras inauguró 2026 con una victoria incontestable y muchísimo valor para la tranquilidad de un vestuario que camina con paso firme hacia la permanencia en la Primera Federación. Los chicos de Javi Vázquez mantienen su idilio con el Nuevo Mirador, donde llevan seis partidos sin encajar un gol -Iván Moreno suma y sigue- y donde han sumado cinco victorias en seis jornadas sin perder. La dinámica casera es una absoluta demostración de poder en campo propio.

Tras semejante entrada de año, el Algeciras se alza hasta los 25 puntos a falta de una jornada más para cerrar la primera vuelta y alcanzar el ecuador de la temporada en el grupo II de la Primera Federación. A la espera de que se disputen el resto de partidos este domingo, el cuadro de Javi Vázquez se afianza en la zona media, pero más lejos del peligro de los puestos de descenso y mucho más cerca de las posiciones de privilegio del playoff de ascenso. Que lo de arriba no es el objetivo prioritario, pero a nadie amarga un dulce.

Ficha técnica Algeciras CF (3): Iván Moreno; Joseca (Paris Adot, 80’), Mayorga, Víctor Ruiz, Tomás, Óscar Castro, Jony Álamo, Iván Turrillo (Javi Avilés, 80’), Obeng (Manín, 68’), Juanma (Dani Garrido, 68’) y Rastrojo (Arauz, 85’). Sevilla Atlético (0): Alberto Flores; Miguel (Jorge Moreno, 88’), Jalade, Sergio Martínez, David López (Marc, 71’), Rivera, Nico Guillén (Altozano, 88’), Ibra (Manuel Ángel, 71’), Collado (Isra, 59’), Alexis Ciria y Álex Costa. Árbitro: Álvaro Cánovas. Expulsó a Álex Costa por doble amonestación (4’ y 59’) y con roja directa a Alexis Ciria (76’), tras revisión en el VAR. Amonestó a Víctor Ruiz (10’) y Nico Guillén (37’). Goles. 1-0 (39’) Víctor Ruiz, de lanzamiento de falta. 2-0 (45+1) Rastrojo. 3-0 (79’) Manín. Incidencias. Encuentro correspondiente a la 18ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, disputado en el estadio Nuevo Mirador de Algeciras. Partido jugado bajo la lluvia durante muchos minutos. El temporal ocasionó algunos problemas eléctricos en las instalaciones.

Partido redondo

El Algeciras retornó de las pequeñas vacaciones de Navidad con la misma actitud de antes de las fiestas. Javi Vázquez armó un once reconocible con algunos retoques con respecto al empate contra el Villarreal B. El técnico devolvió a Joseca a la titularidad del lateral derecho, metió a Jony Álamo en el centro del campo -se notó muchísimo con balón- y recuperó a Juanma para el ataque.

El comienzo se libró a de tú a tú, con unos primeros veinte minutos más de fogueo que otra cosa, con el filial algo más atrevido a la hora de buscar el área contraria por medio de Ciria o el algecireño Alberto Collado. El Algeciras empezó a animarse y a merodear cada vez con más intención los dominios del filial. Los locales rondaban y rondaban e Iván Turrillo tuvo la primera gran ocasión a la media hora con un cabezazo que abortó Alberto Flores. En medio de ese empuje, el partido se desequilibró en el minuto 39 a balón parado cuando el defensa Víctor Ruiz conectó un zapatazo imparable desde muy lejos para marcar de falta por la escuadra. Un gol al alcance de muy pocos especialistas y de menos centrales.

El zurriagazo de Víctor Ruiz dejó algo grogui a un Sevilla Atlético que pecó de bisoño al no saber aguantar el tipo hasta el descanso. El Algeciras olió la sangre: Juanma acarició el segundo gol con un remate que salvó Alberto Flores, pero en el siguiente córner llegó la acción con varios rechaces en la que Jorge Rastrojo rubricó el 2-0 en el tiempo añadido.

Jony Álamo disputa el balón con Ciria. / Andrés Carrasco

Dos expulsiones

A la vuelta del intermedio y con el partido controlado, el Algeciras capeó unos arreones del filial hasta que los sevillistas se complicaron la vida ellos mismos. Álex Costa vio la segunda amarilla y dejó con diez a los suyos a falta de media hora. En el minuto 76 fue su compañero Alexis Ciria el que vio la roja directa por una entrada dura a Mayorga. Ahí anduvo avispado el cuerpo técnico algecirista, que recurrió al videoarbitraje para subsanar una falta que había quedado en nada. El VAR deja a las claras el plantillazo -seguramente sin querer- que pudo haberle hecho mucho daño al defensa albirrojo. Pero está visto que Mayorga está hecho de una pasta especial.

Con doble superioridad numérica, el Algeciras se permitió el lujo de gestionar los cambios a placer, de mover el balón con calma y de atosigar a un Sevilla Atlético que no arrojó la toalla, pero se asemejaba más a ese morlaco que sabe que la suerte está echada en la arena. El filial de Luci tiene mucho talento, pero carece de tablas para lidiar con un panorama tan adverso, más allá de que este Algeciras con un resultado a favor en casa es un hueso complicado de roer.

Los albirrojos celebraron un gol más cuando en el minuto 79 Manín desvió con pillería un disparo potente de Joseca. La fiesta pudo ser aún mayor en una recta final de dominio total con varias oportunidades y la hinchada cantando pletórica bajo la lluvia. ¡Qué buena pinta tiene 2026! ¿no?