Javi Vázquez: "El primer gol es una genialidad y en esta categoría ese primer tanto lo modifica todo"

Javi Vázquez, el entrenador del Algeciras CF, valoró de forma muy positiva la victoria de su equipo ante el Sevilla Atlético tras un partido que, a su juicio, estuvo igualado durante muchos minutos y que se resolvió a partir de los detalles y la eficacia. El técnico subrayó que el encuentro cambió por completo con el primer gol, "una genialidad de Vity", una acción determinante: “Hasta el 1-0 el partido estaba a los minipuntos, con más control por nuestra parte, con balón, pero sin ocasiones claras. El gol es una genialidad y en esta categoría ese primer tanto lo modifica todo”.

El preparador algecirista explicó que hasta ese momento el duelo era de “empate técnico”, con un rival que apenas había generado peligro real más allá de alguna transición aislada. Sin embargo, el tanto inicial y el posterior 2-0 marcaron el desarrollo del choque, especialmente ante un filial joven y en una situación clasificatoria complicada. “Creo que eso ha marcado un poco el sino del partido. Nosotros hemos vuelto a competir a un nivel muy alto y en la segunda parte hemos sido capaces de matar el partido”, señaló, apuntando también que las expulsiones terminaron por “decantar la balanza al cien por cien”.

El entrenador insistió en que su equipo afrontó el encuentro sin mirar la clasificación, centrado en el crecimiento colectivo. “Mi mentalidad es siempre la misma: sé que podemos ganar cualquier partido y sé que podemos perder cualquiera. Hoy hemos pensado en cómo seguir mejorando aspectos de nuestro juego y usar el partido para competirlo y, ojalá, ganarlo”, afirmó. En ese sentido, defendió el control con balón incluso cuando parte de la grada pedía un juego más directo: “Entiendo que la gente quiera chicha y hambre, pero a veces necesitamos juntar pases, atraer y dar alguno de más. Hemos tenido el control del partido y hemos sido los dominadores”.

El técnico destacó la solidez mostrada en casa y el valor psicológico de convertir el Nuevo Mirador en un campo difícil para los rivales. “Hay una parte mental cuando sabes que es complicado ganar ahí. Eso también es porque hacemos muchas cosas bien, aunque nos obligará a ajustar e innovar”, advirtió. Sobre las diferencias entre partidos ganados y otros en los que costó más puntuar, volvió a incidir en la importancia de adelantarse en el marcador: “En esta categoría es muy difícil remontar y ponerse por delante facilita mucho las cosas”.

También tuvo palabras para la gestión del grupo y los cambios, defendiendo el papel de los suplentes. “No pasa nada por ser suplente. En una plantilla todos tienen que estar vivos y enchufados. Hoy los cambios nos han dado muchísimo y eso es lo que buscamos”, explicó. Finalmente, realizó un balance muy positivo de la primera vuelta, con 25 puntos en el casillero: “Estoy muy feliz. El nivel de cohesión y de rendimiento es magnífico, tenemos margen de mejora y no siento para nada que hayamos tocado techo”.

En cuanto al mercado de invierno, fue prudente y remitió la decisión a la situación del club. “Hablaré con Jordi (Figueras) y veremos si es viable firmar. Si no se puede, estoy encantado con la plantilla y no quiero que salga nadie”, concluyó.