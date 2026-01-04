El Algeciras, "ideas claras y hambre" como fórmula del éxito

A estas alturas de temporada ya pocos dudan de que el Algeciras CF se ha convertido en uno de los huesos duros de roer del grupo II de la Primera Federación, especialmente cuando juega arropado por su gente en el Nuevo Mirador. Los de Javi Vázquez refrendaron su dinámica con la goleada ante el Sevilla Atlético el pasado sábado en el primer partido de 2026, un triunfo rotundo que mantiene a los albirrojos en la senda correcta hacia el objetivo de la permanencia en la categoría.

El Algeciras regresó de las vacaciones con la misma determinación de antes del parón. El vestuario ha interiorizado el mensaje de Javi Vázquez, un mensaje con muchísimas aristas que van desde el compromiso, la humildad, la creencia en una manera de afrontar las adversidades, el insistir tras un error... "Las ideas claras y tener hambre" es una de las frases que puede concentrar esa forma de entender el fútbol.

Así lo resumió Joseca tras el partido en sala de prensa. El carrilero, uno de los futbolistas importantes de esta plantilla, retornó a la titularidad y lo hizo con fuerza. Se ve que el descanso ha sentado bien al correcaminos, que, para más mérito, lleva toda la temporada jugando a banda cambiada.

"Estamos siendo constantes", valoró el jugador. "Si tienes las cosas claras y haces tu fútbol, te va a dar más que quitar a la larga", sostiene el algecirista.

El Algeciras viene compitiendo con regularidad desde que arrancó la temporada. Si bien es verdad que ha tenido algunos altibajos, los de Vázquez han multipicado su confianza como locales -seis partidos seguidos sin encajar con cinco victorias- y seguramente han merecido más premio como visitantes. Aunque en esta categoría el factor campo pesa y el marcar primero mucho más.

"El equipo viene haciendo bien las cosas y tiene una idea de juego", prosigue Joseca. "Si seguimos insistiendo en lo que el equipo hace bien, hay días en que puedes meter tres goles. Aunque en otro partido a lo mejor no marcas y te quedas con un puntito", reflexiona.

La caseta albirroja tenía claro que "era importante" sumar de tres "a la vuelta de las navidades" para retomar el pulso y refrendar el clima de tranquilidad. "Se ha visto con ganas al equipo y se ha reflejado en el campo".

Joseca, al igual que su cuerpo técnico y compañeros, entiende que mantener la estabalidad emocional es clave durante una buena racha porque la Primera Federación suele traer baches: "La categoría ya sabemos que da muchas vueltas. Aunque son puntos que no nos quita nadie -los 25 que ya suma el Algeciras-, tenemos que seguir reforzando estos partidos y afianzarnos para jugar más tranquilos".

El sevillano de Dos Hermanas, que vive su segunda etapa como algecirista, resalta "la buena competencia" que el entrenador ha generado en el vestuario: "Entre quien entre el nivel es altísimo, más ahora que estamos casi todos recuperados", destaca.

Joseca asume con naturalidad que puede compartir el puesto con Paris Adot o Carlos Arauz, aunque de momento es el que más ha jugado en ese carril derecho. "Cuando he estado de suplente, he intentado dar lo mejor de mí. Creo que ya sea uno titular o suplente hay que darlo todo. No se puede relajar nadie porque todo el mundo quiere jugar y la exigencia nos va a marcar donde estamos", remarca.

El Algeciras, que este domingo se ejercitó bajo una importante lluvia, recargará las pilas ahora para afrontar el próximo viaje, el domingo a Tarazona, un campo que Joseca conoce bien: "Es un reto bonito, yo tuve la suerte de jugar en Tarazona cuando estaba en el otro grupo y es un campo difícil. Ellos tienen un juego muy claro y tendremos que hacerlo muy bien para poder puntuar allí".