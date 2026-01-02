Eric Montes comienza su "nueva vida" en casa con su fichaje por el Manresa

Eric Montes ha iniciado su "nueva vida" más allá del Algeciras CF y del fútbol profesional de la Primera Federación. El futbolista manresano ha sido anunciado este viernes como nuevo fichaje del CE Manresa, el equipo de la tierra de Eric y donde el jugador compaginará de una manera más amateur sus nuevos propósitos a partir de este 2026.

"Vuelvo a casa para ser feliz", dice el exalgecirista en el vídeo que ha compartido el club de su casa, un Manresa que compite en la Tercera RFEF, una categoría dos peldaños por debajo de la que procede Eric, quien podrá culminar su regreso a los terrenos de juego y compaginar sus planes de presente y futuro con el fútbol en un segundo plano.

Eric Montes Arce comunicó su decisión de apartarse del deporte de alto nivel tras el empate de los albirrojos contra el Villarreal B en la despidida de 2025. Fue una sorpresa generalizada porque Montes estaba a punto de reaparecer a primeros de 2026 tras una larga rehabilitación por la operación de rodilla a la que tuvo que someterse en febrero del pasado año. El catalán era un referente dentro del vestuario y uno de los más queridos por la afición.

El Algeciras y el algecirismo asumieron la decisión de Eric y han arropado al futbolista en todo momento. Su rueda de prensa se viralizó a nivel nacional, ya que no es habitual que un futbolista cuelgue las botas cuando va a cumplir 28 años. Pero la vida es mucho más que el fútbol.