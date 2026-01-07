El Algeciras se codea con los mejores locales del grupo II de la Primera Federación

Ningún equipo del grupo II de la Primera Federación ha sumado más puntos en casa que el Algeciras CF esta temporada 2025/26. El conjunto de Javi Vázquez se ha situado, junto al Europa y el Eldense, en la cima de los clubes que más puntos llevan como locales tras la 18ª jornada liguera. Los albirrojos han cosechado 20 de sus 25 puntos en la fortaleza del Nuevo Mirador, los tres últimos en la victoria sobre el Sevilla Atlético en el partido que inauguró 2026.

El Algeciras comparte honores antes de terminar la primera vuelta el próximo domingo con la visita al Tarazona (12:00), aunque hay un matiz importante y es que los de Javi Vázquez han disputado ya 10 partidos en casa, más que la mayoría de los integrantes del grupo. De hecho, el Eldense ha logrado esos 20 puntos en 9 encuentros en el Pepico Amat (uno menos que los que suma el Algeciras en el Mirador), mientras que el Europa ha conquistado esos 20 puntos en solo 8 duelos en el invicto Nou Sardenya, un estadio del que se tendrá que despedir a partir de la segunda vuelta tras cumplirse su moratoria para jugar en césped artificial. El equipo revelación deberá abandonar el barrio de Gràcia para ejercer de anfitrión en las pistas de Can Dragó.

El hecho de que los albirrojos hayan jugado más veces en casa no quita mérito a una regularidad como local muy alta. El Algeciras ha contabilizado 20 de 30 puntos posibles en La Menacha, es decir, un 66,6% del botín puesto en liza. Los de Vázquez acumulan seis victorias, dos empates y dos derrotas en su estadio y presentan un balance goleador de 13 dianas a favor y solo 5 en contra (+8). El Algeciras comenzó el curso con una sola victoria en casa en los cuatro primeros duelos, pero se ha consolidado con seis encuentros sin perder con cinco triunfos (16 de 18 puntos posibles).

Gracias a esta mejoría incontestable, los algeciristas ha capeado ciertos momentos turbulentos en los que pasaron por los puestos de descenso. Aunque la realidad es que las distancias siempre fueron cortas (tanto dentro como fuera de la zona de peligro), los de rojo y blanco se han hecho fuertes en el Nuevo Mirador y han encontrado la fórmula para jugar con más tranquilidad y para alimentar una confianza mutua con sus aficionados. Fruto de esta excelente racha, el Algeciras encara el final de la primera parte del campeonato con cinco puntos de colchón sobre el quinto por la cola y más ventaja sobre los cuatro últimos.

Por detrás del Algeciras, el Europa y el Eldense, figuran como mejores locales el Atlético Madrileño (19 puntos en 9 partidos) y el Hércules (19 puntos en 9 partidos). Al acecho aparece el Tarazona (18 puntos en 8 partidos), seguido por el líder, el Sabadell (17 puntos en 9 partidos).

Los otros dos equipos del grupo que han jugado 10 de los 18 partidos como locales son el Teruel y el Alcorcón. El Teruel de Vicente Parras ha sumado 17 puntos, por encima de la media, mientras que el Alcorcón de Pablo Álvarez solo ha podido recabar 12 puntos, entre los que menos rentabilidad han sacado de su campo.

El yin y el yan

El grandísimo rendimiento del Algeciras como local contrasta con los números fuera de casa. Los de Javi Vázquez solo han recolectado 5 puntos en sus 8 desplazamientos. Dicho de otra forma, solo han sumado 5 puntos de 24 posibles, un 20,8%.

Los albirrojos se encuentran entre los que menos han puntuado a domicilio a pesar de que el inicio de campaña resultó prometedor con la victoria en el Rico Pérez de Alicante, la única conquista viajera del técnico madrileño y sus pupilos, que sacaron algo de renta en las visitas al Betis Deportivo y al Juventud Torremolinos.

Está claro que la asignatura pendiente de este Algeciras es mejorar sus prestaciones en la carretera, ya que la sensación, a la espera de lo qué ocurra en Tarazona, es que los de Vázquez han puntuado menos de lo que merecieron compitiendo fuera.

El Algeciras va a afrontar diez desplazamientos más durante la segunda vuelta del campeonato: Real Murcia, Antequera, Marbella, Sabadell, Alcorcón, Europa, Villarreal B, Sevilla Atlético, Sanluqueño y Atlético Madrileño.