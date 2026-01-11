Así queda la clasificación del grupo II de la Primera Federación tras la 19ª jornada

La 19ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación ha coronado al Sabadell como mejor equipo de la primera vuelta y campeón de invierno. El Atlético Madrileño se reafirmó como el principal perseguidor en un vagón de cabeza con el Eldense lanzado y el Europa y el Real Murcia dejándose puntos. Por abajo, reacción del Betis Deportivo y el Ibiza y más problemas para el Sanluqueño y el Marbella.

La jornada arrancó la tarde del viernes con unas tablas que se antojan justas entre el Sevilla Atlético y el Villarreal B. El duelo de filiales en el Jesús Navas brindó un partido muy parejo y con contadas ocasiones. Los amarillos avisaron de salida a balón parado con un cabezazo peligroso de Diatta. Los sevillistas reaccionaron y pudieron adelantar con sendas ocasiones de Sergio Martínez e Isra Domínguez, que se toparon con un acertado Rubén Gómez en la portería. En el segundo periodo, poca pegada más allá de una intentona del visitante Álex Rubio con una vaselina muy lejana que casi dio el susto a Alberto Flores. Se puede decir que primó mantener el orden en los dos filiales. El Sevilla Atlético de Luci Martín suma tras su rapapolvo en Algeciras, pero con 19 puntos seguirá una semana más en el vagón del descenso. El Villarreal B de David Albelda escala hasta los 25 puntos tras cuatro jornadas sin perder. Al minisubmarino, no obstante, se le resiste enlazar victorias para despegar del todo.

Despedida agridulce en el Nou Sardenya, una fortaleza invicta en la Primera Federación. El Europa se tuvo que conformar con un empate sin goles ante el Alcorcón en su último partido de la temporada en el estadio del barrio Gràcia, ya que los escapulados tendrán que iniciar su exilio en el césped natural de Can Dragó. Los locales, arropados por casi cuatro mil almas y un tifo enorme, salieron en volandas y atacando desde el primer minuto de juego. Los alfareros capearon el temporal con disciplina y dieron un aviso al cuarto de hora con un gol anulado a Borja por fuera de juego. Ayesa se mantuvo firme en la meta del Alcorcón para salvar otra ocasión antes del descanso. Juan Flere respondió en la portería contraria tras la reanudación a un chutazo de Samu. Khalid e Izan protagonizaron las últimas acometidas de un Europa que echó en falta una pizca de fortuna. El Europa de Aday Benítez cierra con 31 puntos una primera vuelta histórica en plazas de playoff. El Alcorcón de Pablo Álvarez cosechó su tercer empate seguido para ponerse con 23 puntos.

Repaso en el Cartagonova y balón de oxígeno para un banquillo que estaba en el alero. El Ibiza asaltó al feudo del Cartagena con una goleada de esas que pueden suponer un punto de inflexión. Tras su anuncio sorpresa de varias salidas de peso del vestuario, el equipo de Miguel Álvarez se desmelenó. Davo, autor de un doblete, abrió la lata pronto para los celestes. El Cartagena contestó a la media hora por medio del veterano Ortuño, pero resultó un espejismos porque antes del descanso Davo repitió al cazar un rechace a tiro de Bebé. La fragilidad defensiva del Efesé se plasmó de nuevo en la segunda parte tras una combinación que culminó Fran Castillo para poner el 1-3. Los albinegros se toparon con el acierto del meta Ramón en sus pocas llegadas mientras que los celestes finiquitaron de penalti con el tanto del debutante Max Svensson, uno de los varios refuerzos que se esperan en las islas. El Cartagena de Javi Rey vuelve a sembrar dudas y se queda con 27 puntos, fuera del playoff y perdiendo comba con el liderato. El Ibiza de Miguel Álvarez respira y sale del descenso con 23 puntos.

Sorpresón en el Nou Estadi de Tarragona. Triunfo de prestigio del Teruel y problemas para el Nàstic. El conjunto de Cristóbal Parralo encajó su tercera derrota seguida, más dolorosa aún porque se produjo ante un rival con uno menos durante 55 minutos. Tras un cabezazo desviado de Baselga, el partido se ponía de cara para los granas en el minuto 35 con la expulsión de Nico Van Rijn, que regresaba al once tras cumplir sanción por otra roja. Sin embargo, el Teruel replicó en el tiempo añadido con un golazo de Andrés Rodríguez, un zurdazo desde fuera del área. El Nàstic buscó el empate y lo tuvo en botas de Cedric y un par de chispazos de Baselga, pero no hubo forma de derribar el muro turolense.Para colmo, Almpanis se retiró en camilla por una conmoción. El Nàstic se descuelga en la tabla estancado en los 25 puntos, lejos de sus objetivos. El Teruel de Vicente Parras zanja un bache de dos reveses y se aúpa hasta los 29 puntos, otra vez al acecho del playoff.

Empate cargado de polémica y condicionado por el VAR en el Municipal de Tarazona. El Algeciras arañó un valioso punto del inexpugnable fortín aragonés. Los albirrojos demostraron templanza y capacidad de reacción para levantarse tras un 2-0 en apenas media. El Tarazona se adelantó a los dos minutos tras un magnífico pase de Óscar Carraso a Agüero. El Algeciras llevaba el peso del juego y buscaba el área rival, pero los rojillos tuvieron un acierto pleno y a la media hora Álvaro marcó de cabeza el segundo tanto en la segunda llegada de los locales. El duelo empezó a virar de inmediato con el penalti sobre Juanma que transformó el atacante algecirista. Al filo del descanso, de un córner nació la acción en la que Mayorga marcó el empate. De primeras, el árbitro no vio el gol fantasma, pero cambió de opinión con la revisión del videoarbitraje, donde se aprecia que Trilles sacó la pelota de dentro de la portería. El duelo se tornó bronco y con muchas interrupciones, sin apenas más ocasiones para deshacer la igualada. El Tarazona de Juanma Barrero enlaza dos tablas y se sitúa con 24 puntos, invicto todavía en su feudo. El Algeciras de Javi Vázquez rompe la mala dinámica fuera y suma hasta los 26 puntos para asentarse en la zona media.

Lluvia de goles en El Maulí. El Atlético Madrileño recuperó su mejor versión para salir airoso ante un Antequera que iba a más. El filial colchonero se adelantó al cuarto de hora con un claro penalti que ejecutó Arnau Ortiz. A renglón seguido, Miguel Cubo marcó de cabeza el segundo para los niños de Fernando Torres. El Antequera se fue entonando y recortó diferencias al comienzo de la segunda parte por medio de Siddiki, uno de sus jugadores más en forma. El Atlético se puso las pilas otra vez y no perdonó en el minuto 71 con una contra de Arnau Ortiz, que firmó su doblete para refrendar una gran campaña. Arnau regaló el 1-4 a su compañero Jano y los del Torcal maquillaron el resultado en el último momento por medio de Marcelo con una pena máxima. El Antequera de Abraham Paz frena tras dos victorias y se mantiene con 25 puntos. El Atlético Madrileño de Torres vuelve a la senda triunfal y se sostiene segundo con 37 puntos, como principal perseguidor del liderato.

Velocidad de crucero en el Nuevo Pepico Amat. El Eldense se apuntó su cuarta victoria consecutiva tras imponerse por la mínima al Atlético Sanluqueño. Los azulgranas llevaron la iniciativa y desequilibraron el marcador pasada la media cuando Floris Smand aprovechó un rechace dentro del área. El defensa central, uno de los destacados de la categoría, está en el radar de varios clubes de Segunda División, entre ellos el Cádiz. Los de Sanlúcar tuvieron sus opciones como la ocasión de David Feria en la segunda parte que salvó Ramón Vila. Los locales perdonaron la sentencia en una llegada de David Ruiz con Fidel. El Eldense de Claudio Barragán se dispara hasta los 32 puntos y desbanca al Europa de la tercera plaza. El Sanluqueño hilvana su tercera derrota seguida, la segunda desde el cambio de entrenador, y se hunde con 15 puntos en la cola compartida de la clasificación.

Efecto Dani Fragoso y motivos para creer en Heliópolis. El Betis Deportivo logró una victoria tan balsámica como convincente ante el Juventud Torremolinos. El filial avisó pronto con un cabezazo al palo de Elyaz Zidane en un córner. El meta Manu González respondió cuando el Torremolinos buscó portería con varias llegadas prometedoras en la primera parte. El partido se abrió en el minuto 58 cuando Rodrigo Marina cazó el rechace de un saque de esquina botado por Morante. Los béticos buscaron la sentencia y la encontraron a falta de veinte minutos con un trallazo desde fuera del área de Gnangoro. Los malagueños apretaron pero no tuvieron manera de batir a Manu González, el mejor de largo de los suyos. El Betis Deportivo engancha cuatro de seis puntos con Fragoso y abandona el farolillo rojo después de muchas semanas al igualar con 15 puntos. El Torremolinos de Antonio Calderón cae a la zona de descenso con 22 puntos.

El Sabadell pasó la apisonadora sobre el Marbella y se proclamó campeón de invierno. El líder arrolló en la Nova Creu Alta a un Marbella a la deriva, que esta misma semana ha nombrado a David Cabello como su tercer entrenador del curso. Nueve minutos tardó Bonaldo en adelantar a los arlequinados, que sentenciaron en la primera mitad con dos goles más, de Agustín Coscia y el enrachado Javi López-Pinto, a quien le anularon un tanto antes. La fiesta continuó en la segunda parte con Quadri y Miguelete para rubricar una goleada que pudo ser incluso más sangrante. El Sabadell de Ferran Costa se corona con 39 puntos como el mejor equipo de la primera vuelta. El Marbella toca fondo con 15 puntos y cuatro derrotas en las cinco últimas jornadas.

El broche de la jornada se escenificó en el Enrique Roca con un duelo de altura entre el Real Murcia y el Hércules en medio de un ambiente de lujo. El envite entre estos dos históricos se saldó con un empate que contenta más a los alicantinos. El Murcia golpeó primero y se puso por delante con un gol de Álvaro Bustos a los 12 minutos tras un paradón de Abad a Benito. El Hércules rondaba y el Murcia no finiquitaba. El cuadro grana olía ya la tercera plaza cuando en el minuto 88 Samu Vázquez marcó un golazo por la escuadra de falta de los que quitan las telarañas. El Murcia de Adirán Colunga se queda quinto con 30 puntos mientras que el Hércules de Beto Company se sitúa noveno con 26 puntos.