El Algeciras reacciona a tiempo en Tarazona (2-2)

El Algeciras CF sigue madurando. El equipo de Javi Vázquez refrendó su proceso de crecimiento con un punto que puede tener ciertos tintes de victoria. Los albirrojos rescataron un empate en el Municipal de Tarazona, donde esta temporada no ha triunfado ningún visitante y donde el marcador reflejaba en el minuto 30 un contundente 2-0. Lo que normalmente se debería haber transformado en una losa, en una derrota irreversible, dio paso a una reacción que habla muy bien del vestuario. Los algeciristas enmendaron la situación antes del descanso con un penalti ejecutado por Juanma y con un gol fantasma de Mayorga que subió al luminoso gracias a la intervención del VAR y al criterio del colegiado Juan Manuel Gordillo, que no dio abasto en un primer tiempo que se prolongó de forma interminable hasta 13 minutos. El segundo acto se tornó en una batalla táctica con más bronca que fútbol, con constantes interrupciones y con contadas ocasiones, la última en botas de los algeciristas con un contragolpe de Manín que pudo haber rubricado una remontada heroica.

El primer viaje de 2026 cambió la dinámica del Algeciras lejos de casa. Los pupilos de Javi Vázquez arañaron un punto en uno de los campos inexpugnables de la Primera Federación y cerraron la primera vuelta de la temporada con un buen sabor de boca, tres jornadas en positivo y 26 puntos para afianzarse en esa zona templada y tranquila de la clasificación del grupo II.

El Algeciras se levantó cuando más complicado parecía. Ni dos minutos de juego habían transcurrido cuando el Tarazona zarandeó a un Algeciras con las espaldas al aire. Los albirrojos (vestidos de negro) salieron con una presión alta y Óscar Carrasco, a las primeras de cambio, metió un pase en profundidad que Agüero rentabilizó ante la sorprendida defensa visitante. Los algeciristas reclamaron tibiamente fuera de juego.

Ficha técnica SD Tarazona (2): Josele Martínez; Ángel López (Cubillas, 85’), Andrés Borge, Trilles, Bakary Traoré (Imanol, 64’), Chechu, Óscar Carrasco, Busi (Vaquero, 77’), Toni Ramón (Soto, 85’), Álvaro Jiménez (Armero, 64’) y Agüero. Algeciras CF (2): Iván Moreno; Joseca (Paris Adot, 71’), Aleix Coch, Mayorga, Tomás, Óscar Castro, Dani Garrido (Jony Álamo, 78’), Iván Turrillo, Manín, Juanma (Obeng, 71’) y Rastrojo (Javi Avilés, 85’). Árbitro: Juan Manuel Gordillo Escamilla (Valencia). Expulsó al técnico local, Juanma Barrero. Amonestó a Mayorga (19’), Tomás (24'), Traoré (31’), Cubillas (en el banquillo en el 35'), Chechu (41’), Trilles (45+4’), Aleix Coch (45+11’), Toni Ramón (51’), Agüero (57’), Imanol (75’) y Paris Adot (90'). Goles. 1-0 (2’) Agüero. 2-0 (29’) Álvaro Jiménez. 2-1 (33’) Juanma, de penalti. 2-2 (45+4) Mayorga. Incidencias. Encuentro correspondiente a la 19ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, disputado en el Municipal de Tarazona (provincia de Zaragoza) con presencia de algunos aficionados del Algeciras.

Tras el jarro de agua fría, el Algeciras insistió en su plan de partido: Joseca se mostró de lo más incisivo por el costado derecho con internadas que ponían en apuros a un Tarazona replegado y a gusto con una línea de cinco jugadores atrás. Cinco que eran más cuando el bloque de los rojillos bajaba y se juntaba. Dani Garrido también persistió buscando centros que eran repelidos o no encontraban rematador en un área donde Manín lo tenía bastante crudo. Garrido fue una de las novedades del once de Vázquez, una alineación en la que entró Aleix Coch por el sancionado Víctor Ruiz -como se esperaba-, además de Manín en punta. Obeng y Jony Álamo se quedaron con balas de recambio.

Tomás, en el Tarazona-Algeciras. / SD Tarazona

El Algeciras solicitó una posible mano en el área del Tarazona tras disparo de Garrido pasado el cuarto de hora. La primera de varias visitas al VAR. Nada. El partido seguía por los mismos derroteros hasta que el Tarazona sacó petróleo de su segunda llegada, su segundo disparo a la puerta de Iván Moreno, un cabezazo de Álvaro Jiménez que puso el 2-0 a la media hora e hizo presentir el peor de los desenlaces posibles. Sin embargo, la reacción llegó casi de manera inmediata: balón colgado que buscaba a Juanma y golpetazo de Bakary Traoré que el árbitro decretó como penalti. El colegiado tuvo que ir al VAR, pero se reafirmó en su decisión. Juanma marcó con calidad la pena máxima para reenganchar a los algeciristas en el minuto 33.

El descanso asomaba por la esquina cuando el Algeciras lanzó un córner en el minuto 42 y reclamó un gol fantasma de Mayorga, un balón que Trilles sacó ¿dentro de la portería? Llamada al VAR. El cuarto árbitro tuvo que delegar en el principal, que se tomó su tiempo porque la decisión no era sencilla: sin ojo de halcón ni líneas, el colegiado vio lo que parecía en la repetición, que Trilles despejó con la pelota dentro. Gol y empate. La decisión le costó la expulsión a Juanma Barrero, el entrenador de los turiasonenses. El tiempo añadido de 8 minutos se alargó hasta los 13 con un par de ocasiones para Rastrojo y Tomás en pleno empuje de los viajeros.

Tras la reanudación se libró otro partido, más bronco, con constantes faltas e interrupciones, una batalla táctica en toda regla entre dos conjuntos que no querían dejar escapar, al menos, ese punto. Bien es verdad que tanto el Tarazona como el Algeciras buscaron el premio gordo, pero lo hicieron con más cautelas y con muchos futbolistas apercibidos. Una amarilla de más fuera de lugar podía significar una asedio en la recta final y tirar por tierra todo el esfuerzo.

El Tarazona movió antes el banquillo en busca de revulsivos y gente de ataque como Armero o, a última hora, Cubillas. Javi Vázquez mantuvo el once hasta el minuto 70. Fue el momento en el que comenzó a gestionar ese tramo clave con jugadores como Obeng, Paris Adot, Jony Álamo... esos suplentes de lujo que la semana que viene pueden ser perfectamente titulares.

Iván Moreno apenas pasó apuros ante un rival que no chutó más entre los tres palos y el Algeciras merodeó en varias ocasiones aunque sin demasiada fluidez. La más peligrosa la pudo tener Manín en el minuto 96 en una contra en la que su disparo se marchó al frío cielo aragonés.