El Tarazona - Algeciras de Primera Federación, en directo

\u00a1Buenos d\u00edas! El Algeciras CF visita este domingo a partir de las 12:00 horas a la Sociedad Deportiva Tarazona en la 19\u00aa jornada liguera del grupo II de la Primera Federaci\u00f3n, la \u00faltima de la primera vuelta de la temporada. El equipo de Javi V\u00e1zquez afronta su primer viaje de 2026 tras el impulso que supuso la goleada ante el Sevilla Atl\u00e9tico en el primer partido del nuevo a\u00f1o. Los albirrojos, muy s\u00f3lidos en el Nuevo Mirador, buscan ara\u00f1ar puntos como visitantes, su principal asignatura pendiente. Con la baja obligada por sanci\u00f3n de V\u00edctor Ruiz, el t\u00e9cnico tendr\u00e1 que modificar la alineaci\u00f3n. El Tarazona se mantiene invicto en su campo esta temporada. El equipo de Juanma Barrero suma 23 puntos, solo dos menos que el Algeciras. La previa: El Algeciras, ante su asignatura pendiente para redondear una gran primera vuelta