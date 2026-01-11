Javi Vázquez: "Es un buen punto fuera de casa, el equipo tiene alma competitiva"

El entrenador del Algeciras CF, Javi Vázquez, valoró de forma positiva el empate conseguido a domicilio en el Municipal de Tarazona, un campo especialmente complicado, destacando tanto el punto sumado como la capacidad competitiva de su equipo para sobreponerse a un inicio adverso. “Evidentemente, es un buen punto para nosotros fuera de casa, seguir sumando fuera y además con buenas sensaciones”, señaló, subrayando que “sobre todo en la primera parte” el equipo estuvo a un nivel alto, mientras que “la segunda parte ha sido un partido bastante más igualado”.

El técnico puso el acento en el contexto del encuentro y en cómo se desarrollaron los primeros 45 minutos, a pesar del 2-0 inicial. “En la primera parte, a pesar de que íbamos 2-0 abajo, estábamos pudiendo hacer todo lo que queríamos”, explicó, lamentando que “dos mini-errores o situaciones, que al final también ellos hacen muy bien las cosas, nos ha costado ir por detrás”. Aun así, quiso destacar la reacción del grupo: “El equipo, con esa alma competitiva que tiene, ha conseguido igualar antes del descanso”.

El empate deja sensaciones encontradas en el vestuario algecirista. “Contento por todo lo que tiene que ver con los procesos y por el punto, y siempre con el sabor agridulce de que queremos sumar de tres fuera de casa”, reconoció, definiendo el balance final como “un mix”. No obstante, incidió en la dificultad del escenario: “Es un campo difícil, un campo en el que el Tarazona no ha perdido en toda la temporada, se hace muy fuerte con su juego, que por la tele se ve fácil, pero es tremendamente complicado y con muchas trampas”.

En su análisis táctico, el entrenador destacó el peso ofensivo del equipo y algunas conexiones clave. “Hemos sido seguramente el equipo que más veces ha sido capaz de conquistar la última zona del campo, sacar muchos centros”, afirmó, resaltando “la sinergia de Dani (Garrido) con Joseca durante toda la primera parte”. También valoró la capacidad de resistencia tras encajar dos goles: “Una de las grandes virtudes de este equipo es la estabilidad; ir 2-0 abajo fuera de casa y ser capaz de seguir compitiendo muy bien”.

La ocasión final que pudo dar la victoria dejó ese regusto amargo del que habló el técnico. “En el último minuto del partido tienes una ocasión de un dos contra uno que te puede dar el partido, y ahí es donde se te quedan esos dos puntos”, comentó, restando dramatismo al error individual: “Esto es fútbol, luego hay que tomar decisiones con 180 pulsaciones”.

De cara al balance global, el entrenador se mostró satisfecho con la primera vuelta. “26 puntos me parece fantástico y muy meritorio”, aseguró, destacando que “el equipo compite muy bien y nunca se viene abajo”. Más allá de los números, insistió en la línea de crecimiento: “Ganamos, a mejorar; empatamos, a mejorar; perdemos, a mejorar”.

Finalmente, preguntado por los objetivos de la segunda vuelta, fue claro y directo: “Disfrutar”. Y concluyó con un mensaje de ambición serena: “Seguir creciendo, ir partido a partido y sumar el mayor número de puntos posibles, disfrutando del camino con nuestra gente”.