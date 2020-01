Salva Ballesta llega al Algeciras "con el machete en la boca"

Salva Ballesta aterriza en el Nuevo Mirador “con el machete en la boca”. La frase fue una de las muchas perlas que dejó el nuevo entrenador del Algeciras CF en su presentación. Elegante, con el pin del escudo albirrojo en la chaqueta y ágil de palabra, el reconocido exfutbolista asumió el timón de la nave como relevo de Emilio Fajardo “con fuerza y mucha ilusión”, y absolutamente “convencido” de que “hay plantilla” para conseguir el objetivo de la permanencia en la Segunda división B.

Salvador Ballesta Vialcho, zaragozano de 44 años, estampó su firma como técnico del Algeciras, seducido por el proyecto que le ha ofrecido la directiva que preside Nicolás Andión y con ambición de crecer de la mano del club. El preparador incorpora como ayudante a Enrique González.

“El club tiene unos objetivos muy marcados”, tomó la palabra Salva en la sala de prensa del Nuevo Mirador. “Lo que más me ha convencido es el proyecto tan magnífico que tiene en mente la junta directiva, pero también me he decantado por la ciudad, por la comarca y por la historia del Algeciras CF. Los objetivos principales están claros: conseguir la categoría y crecer”, afirmó.

Ballesta vio desde el palco el pasado domingo la derrota de los albirrojos ante el Real Murcia. ¿Sensaciones? “El diagnóstico es claro y creo que casi todo el mundo coincide. Hay plantilla para conseguir los objetivos y sé que la predisposición es brutal, aunque evidentemente va a haber cambios. Mi función es gestionar y dar con la tecla para avanzar”, manifestó.

El que fuera pichichi de Primera y Segunda aseguró que tiene a la plantilla del Algeciras “súper analizada”. “Es un equipo que tiene calidad, pero esta categoría ya sabemos como es, que cualquier pequeño fallo te penaliza, por eso hay que estar muy concentrado”, avisó.

En cuanto a los posibles refuerzos, Salva Ballesta delegó en Daniel Alejo, el responsable deportivo, pero lanzó un capotazo al vestuario: “Los que tenemos son jugadores importantes. ¿Qué estamos en el mercado de invierno? Yo siempre digo que un club tiene que estar muy activo cuando se abre esta ventana porque es su obligación por si surge una necesidad o una oportunidad o por si puede llegar algo que mejore a la plantilla. Pero en esto tengo claro que lo más importante es la entidad”, reflexionó.

Ballesta quiere “mirar a los ojos” a los jugadores del Algeciras. Algo que hará este martes en su primer entrenamiento en el Nuevo Mirador. “Lo primero que quiero es escuchar a los jugadores, ver qué piensan, cómo se sienten, y después intentar mejorar y tomar decisiones. Yo siempre digo que el fútbol es de futbolistas y estoy convencido de que este equipo puede dar más”, explicó.

El maño quiere a un Algeciras “protagonista, intenso, con mucha concentración”. “Todos los entrenadores tenemos muy claro que queremos jugar bien y ganar, luego el fútbol es un mundo en cada partido. Por eso es importante el estado mental, la autoestima, dar confianza y que haya competencia en cada entrenamiento”, remarcó.

El técnico, que viene “con el machete en la boca” en cuanto a hambre y ambición, marca el camino a seguir: “Tener una idea y que el grupo la siga”. Salva concede que desembarca en un momento de necesidad en cuanto a los puntos y espera “aprovechar lo dejado por el anterior técnico”.

Andión: "Salva es la persona idónea"

Nicolás Andión, el presidente del Algeciras CF, dijo que la llegada de Salva Ballesta es “un privilegio” para la entidad. “Es una persona con la que hemos coincidido en muchos aspectos, no solo técnicos, también personales”, subrayó.

“Salva no necesita presentación. Creemos que es la persona idónea para lograr el objetivo”, afirmó Andión. “Quien lo viera jugar sabe de su carácter, carisma y personalidad, unos valores que nos vienen muy bien en este momento. Con sus ganas el binomio Salva-Algeciras puede ser un éxito”, deseó.