"Se va un algecirista más". Así se despidió Emilio Fajardo del Algeciras CF. El técnico se marcha entre agradecimientos, sorprendido por su destitución y con el convencimiento de que el equipo "se iba a levantar una vez más para luchar hasta el final, como siempre ha hecho". Arropado por su cuerpo técnico y con la presencia de los jugadores en la sala de prensa del estadio Nuevo Mirador, el ya exentrenador albirrojo afrontó su adiós con entereza.

"Quiero empezar por algunos comentarios que uno escucha y dejar claro que no hay nada extradeportivo, no hay enfrentamiento con nadie y la relación con la nueva junta directiva fue fenomenal en todos los sentidos", comenzó Fajardo su intervención. "De hecho estábamos trabajando para confeccionar lo que necesitase la plantilla. Con los futbolistas, si hay algún tipo de duda, ahí están como siempre", prosiguió. "Si alguien pensaba que por haber firmado con una agencia de representación venían a trabajar para el Algeciras... Vienen a por Emilio Fajardo. Tanto es así que un futbolista que estaba en cartera de esa agencia yo fui el primero que anuló ese fichaje, por si cabe la duda de cómo he trabajado".

Fajardo afirma que su despido es por "tema deportivo, tema de que no hemos ganado al Villarrubia y había que dar una vuelta de tuerca, buscar un aliciente y ahí se queda". "Por favor, no busquemos donde no hay porque se va un profesional. Siempre he mirado por el Algeciras para que sea un grande y que mejorara en todo, para que fuéramos para arriba. Deportivamente conseguimos el ascenso y a día de hoy estamos fuera del descenso", relató.

"La agencia por lo que ha firmado no venía a trabajar para el Algeciras"

"Esto empezó un 1 de enero (hace un año), gracias a Miguel Ángel García, Mané y Ricardo (Alfonso Álvarez) cuando se reunieron conmigo para dirigir a este club", rememoró Fajardo su llegada. "Hubo una simbiosis total jugadores-cuerpo técnico y poco a poco hemos ido construyendo todo esto. Conseguimos algo muy bonito como fue el ascenso, empezamos un año muy ilusionante en Segunda B y me quedo con que un tanto por ciento muy alto de aficionados de este club, que han visto mil y un partidos de su equipo, me han dicho que jamás habían visto jugar a su Algeciras como había jugado este año. Es el mayor elogio a una plantilla y a un cuerpo técnico y la mayor fuerza para trabajar como trabajábamos", manifestó.

Fajardo repartió sus agradecimientos: "al cuerpo técnico del año pasado por el nivel de exigencia que puse y todos me siguieron, a los futbolistas, a los aficionados, a la plantilla de esta temporada, a la junta directiva de Ricardo, a los que tengo a mi lado, a los que nos han apoyado, a la prensa por el respeto y, por último, a mi familia, siempre ahí, en las buenas, en las malas, porque me ha aguantado y hemos recogido para irnos no sé cuántas veces".

"Perdemos en Villarrubia, que era una final, no nos han dado otro motivo para la destitución"

"Y por supuesto quiero dar las gracias al Algeciras por su confianza, por haberme dejado ser entrenador de este gran club, por ponerme donde estoy a día de hoy", subrayó. "Ojalá el Algeciras esté muchos años donde se merece, aquí además de un algecirista más, hay un fan más y seguiremos a este gran club", concluyó su intervención Fajardo.

En el turno de preguntas, el exalgecirista insistó en los motivos de su destitución: "Perdemos en Villarrubia que era una final, no nos han dado otra razón", dijo en referencia a la directiva que preside Nicolás Andión. "Nos cayó por sorpresa, como a todo el mundo. Hemos venido de muchas cosas y se ha confiado estando en el límite, el equipo está fuera del descenso, hemos tenido malos días y el equipo se levantó. Si alguien pensaba que no íbamos a sufrir, nosotros sí lo teníamos muy claro. No entendemos que no se nos diera ni un aviso. Esta junta entró, dijo que se confiaba en el entrenador incluso para el futuro y en la primera derrota cae", expresó.

Fajardo se mostró orgulloso por haber conectado con la grada: "La gente se va a sentir identificada con su equipo y eso es lo más importante".

El míster recalcó sobre el capítulo de fichajes que tenía confianza total en el vestuario: "Sigo diciéndolo desde el principio: cuento con mi plantilla, con los que empecé quería terminar y si había algún movimiento era porque salía alguien. Iba a morir con ellos porque se lo han ganado", sentenció.