Nicolás Andión, el presidente del Algeciras CF, tomó la palabra ante los medios de comunicación en el Nuevo Mirador para explicar la primera decisión importante de su directiva: la destitución de Emilio Fajardo como entrenador. “El fútbol son sensaciones y necesitamos un giro de timón para que el primer equipo logre el objetivo de la permanencia”, manifestó.

Andión, arropado por varios miembros de su junta, habló de una “larga deliberación de toda la directiva” para “tomar la mejor decisión posible”. “Creemos que es necesario dar un giro de timón en el primer equipo para que logre el objetivo de la permanencia y creemos que ahora es el momento para que quien venga tenga margen para revertir los resultados”, expresó el presidente.

Tras dar a conocer que Fernando Gallego, el técnico del equipo juvenil, se hará cargo de manera provisional, Andión elogió al preparador destituido: “Emilio Fajardo es un profesional y ha dejado su huella en la historia del club”, aseguró.

“Pero el fútbol son sensaciones, sensaciones no solo dentro del campo, en todos los ámbitos”, prosiguió con sus explicaciones. “Los dos últimos resultados generaron dudas y en el momento en el que estamos entendemos que teníamos que actuar. No es agradable para ninguno porque Emilio ha defendido siempre a este club, pero, como ya dijimos, hemos venido para tomar decisiones. No era lo pensado cuando empezamos, pero hay que tomarla”, zanjó.

Sobre el relevo en el banquillo, con nombres que suenan como Carlos Ríos y Rafael Carrillo Falete, Andión señala que “ahora es momento de reflexionar: “Vamos a escuchar a ver qué nos proponen y a decidir. La decisión no está tomada y la ventana sigue abierta”.

"Los refuerzos van a llegar. Se está trabajando en ello"

Andión asume lo que supone un cambio de este calado: “Estar aquí es un riesgo desde el primer minuto. Eso lo sabíamos y lo asumimos. Hemos sido prudentes a la hora de tomar decisiones y esto, que es desagradable, pasa en todos los ámbitos laborales”.

El presidente del Algeciras, preguntado por el capítulo de fichajes, garantizó que el club “está trabajando sobre eso desde hace varios días”. “Esa parcela no está parada. Aquí tenemos a Daniel Alejo encargado de ello y habrá incorporaciones en los próximos días y seguramente alguna salida más”.