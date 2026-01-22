El Algeciras visitará El Maulí de Antequera el sábado 7 de febrero a las 16:15

El Algeciras CF rendirá visita al Antequera CF en el estadio El Maulí el sábado 7 de febrero a las 16:15 horas en la 23ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación.

La Federación ha confirmado este jueves los horarios para la cuarta cita de la segunda vuelta, la 23ª jornada liguera. Tras la victoria ante el Betis Deportivo en el Nuevo Mirador, los albirrojos acuden este domingo 25 de enero al feudo del Real Murcia (20:30) en la 21ª jornada y disputarán la 22ª fecha en casa, el domingo 1 de febrero a las 16:00 contra el Eldense. La siguiente salida será la mencionada a Antequera el sábado 7 de febrero a las 16:15.

Los partidos de la 23ª jornada del grupo II arrancarán el viernes 6 de febrero con el Europa-Hércules (21:15). El sábado 7 se disputarán los envites Tarazona-Sanluqueño (16:15), Antequera-Algeciras (16:15), Atlético Madrileño-Alcorcón (18:30) y Eldense-Sabadell (21:00). El domingo 8 de febrero la jornada acabará con Betis Deportivo-Ibiza (12:00), Real Murcia-Marbella (16:00, ofrecido en abierto por Teldeporte), Juventud Torremolinos-Teruel (16:00), Cartagena-Sevilla Atlético (18:15) y Nàstic de Tarragona-Villarreal B (18:15).