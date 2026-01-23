Así es el próximo rival del Algeciras: el Murcia, el efecto Colunga y el poder del dinero

El Algeciras CF se encuentra este próximo domingo (20:30) con el Real Murcia CF en una situación muy distinta para ambos con respecto a la primera vuelta, cuando ambos equipos todavía no habían empezado a carburar. Los de Javi Vázquez viajan en su mejor momento de la temporada al Enrique Roca -antes llamado Nueva Condomina-, una de las plazas grandes de la Primera Federación. Los anfitriones tienen una cara muy distinta a la presentada en la derrota en el Nuevo Mirador con Joseba Etxeberria. Un técnico de la casa como Adrián Colunga ha puesto en órbita a un Murcia que se ha reforzado sin escatimar en el mercado de invierno.

El Real Murcia marcha quinto con 30 puntos, uno más que los algeciristas, con un saldo de 8 victorias, 6 empates y 6 derrotas. Los pimentoneros presentan un balance goleador casi calcado a los albirrojos con 22 tantos a favor y 19 en contra (+3).

Tras perder en el Mirador y tocar fondo después como colista, el club despidió a Etxeberria y entregó el banquillo de manera interina a Adrián Colunga a finales de octubre. El efecto del nuevo técnico tuvo un impacto inmediato en un Murcia que se enderezó a base de victorias en liga y en la Copa del Rey. El cuadro grana se puso en modo escalada con una racha de siete jornadas sin perder con cinco victorias que relanzaron al Murcia a los puestos de playoff de ascenso, adonde tiene que estar por historia, masa social y presupuesto.

Colunga encajó su primer revés en casa ante el Sabadell -el ahora líder en solitario-, pero cerró 2025 y empezó 2026 con dos nuevas victorias, aunque los pimentoneros han frenado en las dos últimas jornadas con un empate ante el Hércules y una derrota dura en Ibiza. El Murcia tiene a tiro al Europa y el Eldense, pero ha visto como el Atlético Madrileño y el Sabadell abren brecha con ocho y once puntos de distancia. Y este proyecto está llamado a pelear por la primera plaza.

El propiedad, por eso, ha tomado cartas en el asunto y ha apostado fuerte en el mercado de invierno. De momento, el club ha realizado tres fichajes de mucho nivel, uno de ellos, una incorporación al alcance de prácticamente ningún otro club de la categoría.

El rival del Algeciras se ha reforzado con el extremo catalán Joel Jorquera, extremo izquierdo que viene en forma de cesión procedente del Moreirense de la Liga Portuguesa. Con experiencia en España, ya que estuvo desde enero de 2023 hasta enero de 2025 en el Eldense, club con el que consiguió el ascenso a Segunda. El segundo fichaje ha sido Óscar Gil, central navarro procedente del Castellón de Segunda División. Y la guinda, por el momento, ha sido Víctor Narro, cotizado extremo que viene de la Sampdoría de Italia, cedido con una opción de compra obligatoria en caso de ascenso. Narro brilló en el Nástic de Tarragona, de donde salió traspasado por un dineral.

En el capítulo de salidas, el club ha comunicado esta semana la marcha de Andrés López Carmona, joven defensa murciano que llevaba en el club desde el verano de 2023.

Colunga tiene un quebradero de cabeza esta jornada con las bajas en defensa. El técnico no podrá contar por sanción con el lateral izquierdo algecireño Cristo Romero, un fijo en su carril. Alberto González y Héctor Pérez, centrales titulares, no estarán disponibles por sendas lesiones que podrían prolongarse durante un mes. Además, es duda Jorge Mier, con problemas físicos en las últimas semanas que le impidieron jugar ante el Hércules y en Ibiza. Las opciones pasan por colocar en el costado zurdo a Antxon Jaso o buscar un cambio de sistema. “Veremos cómo están todos. Intentaremos recuperar al máximo posible para que nos puedan ayudar”, aseguró Colunga.

Después de más de una década estancado en la desaparecida Segunda B y ahora en la Primera Federación, el rival del Algeciras ha vuelto a conformar un proyecto con las máximas aspiraciones y sin escatimar en la inversión. Los pimentoneros se mueven en unas cifras superiores a los 5 millones de euros (cerca de 3 en plantilla) y en verano firmaron a un futbolista, al esloveno David Flakus, por medio millón de euros. El delantero va amortizando el esfuerzo ya que es con siete goles el máximo artillero del equipo.

Preguntado por esos dos últimos resultados, Colunga restó dramatismo a la situación y puso en valor la trayectoria del equipo: “Eso habla de lo bien que ha ido toda la trayectoria de las últimas jornadas. La derrota forma parte del juego. Ganar siempre sería la leche, pero a nivel de entrenamientos, mentalidad y preparación del siguiente partido no cambia absolutamente nada”.

Respecto al rival, Colunga destacó su velocidad y verticalidad: “Es un equipo que ataca muy bien el espacio, con gente muy rápida arriba. Cuando se ven apretados son verticales, pero con sentido. Será un partido complicado, como todos”.

El técnico del Murcia agradece el apoyo de la afición grana: “Jugar en casa es un aliciente. La gente nos ayuda muchísimo, la afición es espectacular. Ese respaldo es muy importante para el jugador. Los tres puntos valen lo mismo en casa que fuera, pero hacerlo con tu gente siempre suma”.