Raúl: "El primer gol dio confianza al Algeciras y a nosotros nos la quitó"

Raúl González, el entrenador del Real Madrid Castilla, entiende que el primer gol decantó la suerte en el partido que su equipo perdió en el Nuevo Mirador de Algeciras: "En el momento en el que los dos estábamos, un gol a unos le da mucha confianza y a otros se la quita", aceptó el exfutbolista blanco.

"El Algeciras consiguió tres puntos merecidos", comenzó Raúl su análisis sin poner excusas. "Creo que empezamos bien, pero no eres contundente y regalas goles. En el último tercio, llegamos mucho, ponemos centros y no tenemos remates, y te vas 1-0 al descanso. Es una victoria justa y a nosotros nos queda mucho trabajo por delante, recuperar la confianza porque se nos ve que no estamos finos, incluso cuando tenemos ventaja", manifestó.

"Quedan muchos partidos, estamos en una dinámica que no es la mejor, pero son chicos muy jóvenes. Es un aprendizaje para todos y una gran oportunidad para darle la vuelta, creyendo en lo que estamos haciendo, sin olvidar que no hace mucho ganamos en Córdoba. Estos chicos saben hacer las cosas mucho mejor", arengó Raúl.

El técnico blanco entiende que "antes del primer gol teníamos más controlado el partido, pero en el fútbol marcan los goles".

"Tenemos que estar pendientes de lo nuestro, este equipo puede ganar muchos partidos de aquí al final de temporada, en las últimas seis-siete jornadas será cuando se decida todo", expuso el madrileño, que ve como un reto este bache: "Ahora es cuando más se aprende, tengo total confianza en los jugadores y ganas del lunes para empezar a trabajar".

"Hay chicos que a lo mejor es la primera vez que pierden tantos partidos en su vida, hay que tener calma, somos un filial, con una cosa diferente con respecto a los demás, pero debemos ser exigentes porque somos el Real Madrid".