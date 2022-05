Algeciras-Castilla: una final a reventar

El Algeciras CF y su afición se van a despedir este sábado (20:30) del templo con el Nuevo Mirador hasta la bandera -si no se llena va a estar muy cerca- en una nueva final por el playoff de ascenso. Los albirrojos reciben al Real Madrid Castilla en la penúltima jornada del grupo II de la Primera RFEF. El equipo de Iván Ania quieren depender de sí mismo en Sabadell y eso, sin esperar a otros resultados, pasa por ganar al filial blanco y plantarse en la semana definitiva con 58 puntos.

Las espadas están en todo lo alto y el Algeciras, tras las dos últimas victorias, lo tiene en su mano. Los de Ania son sextos pero igualan a 55 puntos con el quinto, el Baleares, y con el séptimo, el Nàstic, dos rivales directos que también juegan en casa. Los de Palma reciben al Sanluqueño y los de Tarragona, al Sevilla Atlético, dos contrarios que se juegan la permanencia. El Sabadell, el cuarto con 58 puntos, visita al Linares, octavo con 54. La lucha está en un puño.

Alineaciones probables Algeciras CF: Pol Tristán; Almenara, Mariano, Figueras, Tomás, Borja, Renato, Iván, Roni, Romero y Leiva. Real Madrid Castilla: Luis; Vinicius Tobias, Gila, Marvel, Pablo, Dotor, Blanco, Arribas, Peter, Latasa y Theo. Árbitro: Alexandre Alemán Pérez (Las Palmas). Hora: 20:30 (37ª jornada, en directo por Footters y Fuchs Sports). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: Es la primera vez que el Castilla visita el Nuevo Mirador. El último enfrentamiento se remonta a la 83/84 en Segunda con triunfo local por 1-0.

El algecirismo se va a dejar la piel y la garganta. A primera hora del viernes, el club anunciaba que ya había despachado más de seis mil entradas. La gente se ha volcado para el último encuentro de la temporada en La Menacha. Después quedará el viaje a Sabadell y, si hay premio gordo, el playoff en Galicia. El Mirador se va a vestir de gala, con los más fanáticos esperando al autobús del equipo, con mosaico y con una atmósfera propia de una fase de ascenso.

La realidad es que el Algeciras de Ania viene librando este tipo de finales desde hace varias semanas, como ocurrió ante el Sevilla Atlético o en la pasada visita a San Fernando, con invasión algecirista en las gradas. Los de Ania saben que ya no hay margen de error y que cualquier concesión puede ser definitiva. El míster solo contempla "ganar los dos partidos y con 61 puntos casi seguro estaremos dentro".

"A lo largo de la temporada hemos estado casi siempre ahí, en una posición media alta, cerca del playoff y nos faltó dar ese paso para meternos de lleno, pero lo válido es meterte en la última jornada y todo pasa por ganar al Castilla y depender de nosotros", manifestó Ania este viernes en la rueda de prensa de la previa.

El Algeciras tiene a Roni al cien por cien y recupera a Rafa Tresaco, el otro delantero centro. Además, Nico Van Rijn cumplió su sanción y Ania dispone de casi todos. "Esta semana incluso éramos demasiados en algunos ejercicios, algo que no nos ha pasado en toda la liga", bromeó el técnico, "encantado" de disponer de cuantos más efectivos mejor.

La incógnita es si el Algeciras mantendrá el once empleado en las dos últimas victorias o si Ania volverá a la alineación tradicional con Roni de salida. "Puede ser que para algunos rivales haya sido una sorpresa el jugar con tres mediocentros, aunque el estilo más o menos es el mismo. Roni ha sido titular indiscutible, su rendimiento altísimo y es muy positivo que podamos contar con él", observó Ania, que también valoró el esfuerzo de Romero cuando ha tenido que hacer las veces de '9'. Lógicamente, el asturiano no destapó sus cartas.

Ania ve al Castilla como "una de las mejores plantillas de la categoría, la que tiene más registros futbolísticos ya que pueden jugar combinativo, directo, replegado y a la contra... tiene de todo, es un equipo muy completo y tiene todavía opciones de playoff", señaló.

El entrenador considera que su vestuario ha vivido la semana "desde la tranquilidad y la normalidad". "Le dije a los jugadores que no cambien rutinas, que no hagan nada especial, que estén tranquilos y que ya tendrán tiempo a meterse de lleno en el momento en el que lleguemos al estadio, no queremos que haya desgaste y sobreexcitación", explicó.

La clave para Ania ante el Castilla pasa por "dejar tu puerta a cero" y lo argumentó: "Es lo que te permite el que solamente tengas que hacer un gol para ganar. Es un partido que hay que saber jugarlo, en estas circunstancias no hay que ir a tumba abierta, necesitamos los tres puntos para depender de nosotros pero sabemos que a ellos solo les vale la victoria. Creo que en San Fernando tuvimos madurez y supimos manejarlo. Veo al equipo más maduro y es buena señal".

Preguntado sobre si ha echado cuentas para las dos últimas jornadas, Ania es tajante: "Claro que he hecho cábalas, pero tenemos que centrarnos en el Castilla. Puede haber hasta un cuádruple empate a 61, pero de poco sirve porque lo que pensemos ahora a lo mejor el domingo es totalmente distinto".