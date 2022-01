Algeciras, despliega las alas

El Algeciras CF retoma su pan de cada día este domingo con la visita al Atlético Baleares (12:00, en directo por Footters) en el último partido de la primera vuelta del grupo II de la Primera RFEF. El equipo de Iván Ania se juega la posibilidad de cruzar el ecuador de la temporada en puestos de playoff de ascenso, lo que sería la guinda a una primera parte liguera para sacar nota alta. Los albirrojos volaron este sábado a Palma de Mallorca con la novedad de Juan Serrano, el único refuerzo de invierno hasta el momento, y con las bajas ya habituales de Rafa Tresaco y Gonzalo Almenara.

El Algeciras encara su segundo partido de 2022, el primer desplazamiento, con el regusto en la boca de la victoria ante el Villarreal B para estrenar el nuevo año. El último fin de semana de parón, no obstante, llevó a los de Ania a jugar un par de amistosos (Recreativo Granada y Paburdice checo) para no perder el ritmo y dar rodaje a los menos habituales. Todas las fuerzas van a ser bienvenidas en una semana frenética con tres encuentros ligueros en apenas siete días para cerrar enero: Baleares, Cornellà y Andorra.

Alineaciones probables Atlético Baleares: René Román; Luca Ferrone, Pedro Orfila, Josep Jaume, Delgado, Jesús Álvaro, José Fran, Petcoff, Armando, Dioni y Vinicius Tanque. Algeciras CF: Iván Crespo; Víctor López, Robin, Mariano, Tomás, Pepe Mena, Ferni, Iván, Roni, Romero y Leiva. Árbitro: José Tárraga Lajara (Fuente Álamo, Albacete). Hora: 12:00 (19ª jornada, en directo por Footters). Estadio: Balear. Antecedentes: La última visita del Algeciras al Baleares tuvo lugar en la temporada 1977/78 en Segunda B y se saldó con un triunfo por 0-3. Los albirrojos, además, lograron su primer ascenso deportivo a Segunda ante este rival, en la 62/63.

Los algeciristas empiezan la 19ª jornada en la sexta plaza a un punto de la zona noble y solo dos del Baleares, aunque el rival tiene dos partidos pendientes por el Covid. Los del Nuevo Mirador acuden al estadio Balear, uno de los fortines del grupo, la casa de uno de los claros favoritos al ascenso por presupuesto, por plantilla y por resultados. El Baleares, eso sí, lleva desconectado de la Liga más de un mes por culpa del coronavirus, pero ha competido y de lo lindo en la Copa del Rey, un torneo en el que hizo historia al plantarse en los octavos de final, cayendo con honor ante el Valencia.

Ania confía que el Algeciras dispute la visita "sin complejos". El asturiano es consciente de que su equipo ha bajado enteros como visitante (tres derrotas seguidas) y quiere revertir esa tendencia. Los albirrojos no suman a domicilio desde Alcoy (31 de octubre). Ania concede que para engancharse al tren delantero hay que rascar puntos de vez en cuando como viajero.

"Vamos con ilusión y con ganas de hacer bien las cosas. Sabemos de la dificultad de un rival que viene de mucho tiempo sin jugar en liga, pero que en la Copa lo hizo muy bien. El Baleares cuenta con una plantilla muy buena en la que no se notarán las bajas", manifestó el técnico algecirista, que no toma como referencia el amistoso que ambos jugaron en verano en Marbella. "Aunque es verdad que nos conocemos bien", acepta.

En principio, Ania podrá repetir el once de gala que tumbó al Villarreal B. Víctor López acabó con molestias ese duelo pero parece que se ha repuesto. El algecireño Juan Serrano esperará en el banquillo su primera oportunidad para sumar minutos. El entrenador entiende que "es un jugador de buen disparo, mucha calidad y puede aportarnos en muchas posiciones por detrás del punta".

Ania valora al Baleares como "un rival de entidad, que lleva varios años haciendo playoff, siendo campeón, con un proyecto de ascenso como objetivo claro y jugadores de nivel en cada posición". "Sabemos que te penalizan cualquier error", advierte.

Para el algecirista "la clasificación, con el Covid y los aplazamientos, no es mucha referencia", pero tiene claro que una victoria en Palma metería a su equipo con 30 puntos en una posición privilegiada para afrontar la segunda vuelta.

El balance de la primera vuelta está pendiente de este partido aunque Ania hace un adelanto: "Tenemos buenas sensaciones aunque creo que podríamos haber sumado algún punto más. Como equipo creo que hemos crecido", dice.

El míster cruza los dedos para que no haya contratiempos en la recta final de enero: "Más que estos dos partidos seguidos, me preocupa el siguiente que es el sábado con un viaje muy largo de por medio. Espero que no haya lesionados ni sancionados". Ania ya sabe que el próximo miércoles perderá a Álvaro Leiva, citado por la selección española sub-18 para una concentración en Las Rozas.