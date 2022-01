Juan Serrano: "Sé que empiezo de cero con el Algeciras"

Juan Serrano ha puesto a cero el contador. El algecireño, el primer refuerzo de invierno del Algeciras CF, agradece el enorme cariño con el que ha sido recibido en su regreso a casa, pero es perfectamente consciente de que parte como el último de la fila en la plantilla de Iván Ania. En el horizonte, la primera oportunidad el próximo domingo con la visita al Atlético Baleares (12:00) y un doble deseo: "Ayudar al equipo lo máximo posible y volver a ser el Juan de antes".

Tras un año de periplo en el filial del Real Betis y con solo 21 años, Juan Serrano vuelve a lucir con orgullo con los colores de su Algeciras. El canterano ha pasado este lunes el reconocimiento médico en el hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, donde ha sido presentado y ha brindado sus primeras palabras tras su retorno al Nuevo Mirador.

"El Betis ya es una etapa pasada. Estoy muy contento y muy ilusionado de estar de nuevo en casa y espero aportar mi granito de arena", manifestó Serrano para romper el hielo.

El algecireño califica su paso por Heliópolis como "una etapa corto pero intensa" en la que dice haber aprendido como jugador y como persona. "Llegué a Sevilla y empecé a jugar, pero después tuve menos oportunidades, menos protagonismo, llegaron otros refuerzos... He perdido un poquito la confianza pero creo que la puedo recuperar aquí", explicó Serrano, que reconoce "haberlo pasado algo mal" tras estar tanto tiempo fuera de los terrenos de juegos.

"Son momentos en los que te toca aprender de estas situaciones. Es una experiencia más, ni negativa ni positiva, aunque personalmente lo he pasado algo mal. Espero volver a ser el Juan de antes", se sinceró el canterano.

El centrocampista asume que regresa con un nuevo rol, distinto por el momento al que tenía cuando salió traspasado hace un año como titular indiscutible con Salva Ballesta. "Sé que empiezo desde cero, como uno más. Así que toca trabajar fuerte porque me faltan minutos y ritmo. Con trabajo y esfuerzo espero ganarme el puesto", expresó.

Lo que está claro es que un año fuera ha servido también para madurar en todos los aspectos: "El Juan de antes es otro al que ha vuelto ahora", avisó Serrano, que todavía no ha tenido una charla con el entrenador, más allá de las indicaciones que recibió en el amistoso de Estepona ante el Recreativo Granada. "Todavía no he hablado con el míster, pero lo que me pida se lo voy a dar. En el amistoso tuve buenas sensaciones, acabé algo cansado porque hacía tiempo que no jugaba media parte".

El algecireño puede jugar en la mediapunta, en el centro del campo e incluso tirado a una banda, siempre con perfil atacante. "El equipo está bien complementado en esas posiciones. Hay buenos compañeros y buena competencia, así que toca ponerse a trabajar como el que más para intentar ganarse un sitio".

Entre esa competencia está su paisano Álvaro Leiva, el canterano que tomó el relevo de Serrano desde las categorías inferiores. "Ahora se está alimentando bien la cantera y me alegro mucho. Hubo unos años en los que no se miraba tanto, pero ahora están saliendo jugadores, gente joven que está apretando. Se mira abajo y hay jugadores que pueden dar la talla", se alegra Serrano.

El algecireño quiere pasar página ya definitivamente y se centra en el reto que tiene por delante: "Solo pienso ya en el Algeciras, en dejarlo lo más alto posible. Sabemos que estamos en una categoría muy competitiva pero queremos para arriba siempre", subrayó.

El mayor aliciente para Juan Serrano en su vuelta ha sido el afecto mostrado por el algecirismo: "La bienvenida ha sido muy buena y estoy muy contento por como la gente me trata, veo que me quieren", valora el algecireño, que también destacó el apoyo de la familia.

Serrano ha estado acompañado en Quirónsalud por el presidente institucional del club, Nicolás Andión, y por el director médico del hospital campogibraltareño, Mathieu Alain Juvin.