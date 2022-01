Leiva: "Todo ha pasado muy rápido, pero sé de donde vengo"

La vida marcha a todo tren para el futbolista más joven del Algeciras CF. Álvaro Leiva solo tiene 17 años recién cumplidos pero digiere el éxito como un veterano, puede que con más templanza que muchos adultos. El algecireño está siendo colmado de felicitaciones por su primera convocatoria con la selección española sub-18, un hito para el fútbol algecireño y de la comarca, pero por encima de todo se exige calma para afrontar los desafíos personales y colectivos de la temporada: "Todo ha pasado muy rápido, pero sé de donde vengo y hay que mantener los pies en el suelo".

Leiva reconoce que "parece un sueño" todo lo que está viviendo este curso con el Algeciras desde la pretemporada. El canterano dio el salto y se ha consolado como titular en la Primera RFEF con 16 años, ha marcado tres goles y ahora ha recibido el reconocimiento nacional con la llamada de la selección sub-18. "Hace nada estaba jugando con mis compañeros del juvenil y ahora con el primer equipo de mi ciudad y dentro de nada estaré entrenándome duro con la selección", resume el algecireño.

El prometedor canterano del Algeciras trabajará del 24 al 26 de este mes en Las Rozas a las órdenes de Pablo Amo con talentos de su edad de Real Madrid, Barcelona, Atlético, Valencia, Liverpool, Roma... "Impone, pero ahora mismo en mi equipo también hay grandísimos jugadores. Lo bueno es que todos tenemos algo en común y es el fútbol", explica Leiva sobre la experiencia que va a disfrutar.

"Será duro, pero estoy dispuesto a luchar y competir. Nunca sabes cuando te va a llegar esta oportunidad y hay que disfrutarla al máximo sin dejar de lado el trabajo", prosigue Leiva sobre la gran ocasión que se le presenta con la sub-18 de España. El algecireño se lo toma, por encima de todo, como un paso más para formarse sin pensar más allá... "Esto me va a servir de aprendizaje, pero no me va a cambiar", asegura. "Sé de donde vengo y siempre me han enseñado a trabajar duro y a mantener los pies en el suelo", subraya con la humildad que le caracteriza.

Ver el nombre del Algeciras CF junto al de los más grandes de España y referentes de Europa es "un orgullo" para Leiva y su entorno. "Participar en la selección española sub-18 y que el nombre de mi equipo llegue al mundo es un orgullo", confiesa. "Estoy teniendo un muy buen año y voy a seguir trabajando para seguir sumando todos los éxitos que pueda", agrega.

"Mandaré todas mis fuerzas para el partido ante el Cornellà"

El primer obsequio de su primera concentración ya tiene dueño. "La primera camiseta sin duda alguna es para mi hermano, siempre me ha cuidado, ha estado a mi lado en todo momento y aprendo cada de día de él. Es una manera de agradecerle todo lo que hace por mí".

A Leiva le sorprendió la convocatoria, que califica como "un sueño para cualquier jugador", y se ha visto desbordado por el cariño del algecirismo y su gente. "Mi familia, mis amigos, mis compañeros, la afición... están muy orgullosos de mí, me apoyan incondicionalmente y me aconsejan siempre", agradece.

La única pega de la convocatoria nacional es que Leiva se perderá el encuentro del miércoles 26 ante el Cornellà en el Nuevo Mirador, pero el algecireño apuesta por el equipo de Iván Ania. "Estoy segurísimo de que mis compañeros saldrán a luchar como cada partido, les mandaré todas mis fuerzas y seguro que ellos se acuerdan de mí".