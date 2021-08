Algeciras-Marbella: ensayo general antes del gran estreno

Pendiente todavía de rematar su plantilla con algún fichaje de última hora y con la mirada puesta en su debut liguero en la Primera RFEF el próximo día 28 en el estadio Johan Cruyff ante el Barcelona B, el Algeciras CF afronta este sábado (19:30) su último amistoso de pretemporada. El equipo de Iván Ania visita al Marbella FC (Tercera RFEF) en el campo la Dama de Noche, en Puerto Banús, ya que el Estadio Antonio Lorenzo Cuevas se encuentra cerrado para próxima demolición por el estado ruinoso que presenta.

Ania espera que su equipo termine "con buenas sensaciones" esta última prueba del verano antes de que llegue la hora de la verdad. "Siempre es importante, porque la impresión con la que acabes la pretemporada es la que te vas a llevar al inicio de liga. Estos amistosos no tiene nada que ver con la competición porque no te estás jugando los tres puntos, pero esas sensaciones pueden servirte de referencia", explica el entrenador algecirista.

El Algeciras no es el que empezó la pretemporada con una contundente derrota en casa ante el Cádiz (Liga Santander) el 24 de julio. "Estamos creciendo, cada vez cogiendo más las ideas de lo que queremos plasmar en el campo, nos vamos conociendo cada vez mejor los jugadores entre sí, y también los miembros del cuerpo técnico, y es una buena base de cara a lo que nos espera en el futuro", apostilla Ania.

Aunque no da pistas acerca del once que pondrá en liza este sábado ante el Marbella, el técnico si tiene claro que se trata de un test y, por tanto, "no tiene por qué ser el que empiece la liga". "Incluso esta próxima semana podemos tener alguna incorporación a la plantilla que estamos buscando y eso puede provocar cambios en el equipo”, apostilla.

En el amistoso ante el conjunto costasoleño, con el Algeciras CF no jugarán ni Rafa Tresaco ni Álvaro Leiva. "Ambos están con molestias y preferimos guardarles para que estén en las mejores condiciones para la primera jornada de Liga", explica su entrenador. Tampoco jugará este sábado Pelayo, que tuvo unas molestias en el cuádriceps que le llevaron al dique seco. "Cada vez mejor, más integrado y aunque no vamos a arriesgar, pronto podemos contar con él", argumenta Ania.

El preparador asume que la llegada de algunos refuerzos se haya retrasado. "Es un contratiempo no poder contar con todos los jugadores desde un principio, pero son situaciones del mercado. Ahora que los clubes de Segunda y de Primera RFEF tienen más claros sus ingresos, con qué pueden contar, creo que va a ver mucho movimiento esta semana próxima. Vamos a traer varios jugadores, no sé si todos los que necesitamos, pero sí lo vamos a intentar", concluye.

Los algeciristas llegan con la moral alta después de haberse adjudicado su trofeo, el Virgen de La Palma, el pasado día 14 ante el Al-Arabi catarí (3-2). Antes habían caído, también en el Nuevo Mirador, con el Córdoba CF (Segunda RFEF) (0-1), vencieron al Atlético Baleares (Primera RFEF) (0-1) y perdieron ante el Al-Shabab (Primera de Arabia Saudí) (3-2). Ambos partidos se disputaron en las instalaciones del Marbella Football Center. El estreno algecirista del verano fue en casa ante el Cádiz ((Liga Santander) (0-4).