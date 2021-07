La lógica se impuso a la ilusión. El nuevo Algeciras CF (Primera RFEF) cayó derrotado (0-4) este sábado ante el Cádiz CF (Liga Santander) en su primer partido de la pretemporada. Los de Iván Ania, con apenas una semana de entrenamientos y la plantilla aún cogida con alfileres, no tuvieron opción ante todo un Primera más hecho y más rodado. Los de Álvaro Cervera ganaron por la vía del KO, con un gol tempranero y tres más en la segunda parte, en un estadio que albergó a unos dos mil espectadores, el aforo máximo permitido por la pandemia del Covid-19.

Al Algeciras le queda muchísimo trabajo por delante, como es normal en cualquier conjunto que acaba de echar a rodar con un proyecto casi desde cero. El equipo de Ania, que aún está lejos de ser eso, un equipo, dejó ver algunos trazos de lo que el técnico pretende. El algecirismo, ávido de fútbol, pudo presenciar ese poderío que se presume por las bandas con Tomás y Almenara, bien resguardados por Alcázar y Peris, y también los primeros compases de toda la tropa nueva y de los canteranos. Pero al Algeciras le faltan muchos ingredientes: Zabarte y Pelayo Morilla no se vistieron y, que nadie lo olvide, todavía deben aterrizar cinco o seis fichajes, especialmente para reforzar la columna central atrás y en el medio. Falta músculo, cerebro y más juego. Lo mejor, que hay tiempo. Queda mucho verano y mucha pretemporada.

Ania apostó por un primer once con Iván Crespo en la portería; defensa de cuatro con Alcázar por la derecha y Peris por la izquierda, con Jordi Figueras y el canterano Ezequiel como centrales; por delante, Javi Duarte y Pepe Mena en la sala de máquinas; Gonzalo Almenara y Tomás en los costados con Manu Cordero -a prueba- de enganche y Roni como delantero referencia.

Ficha técnica Algeciras CF: Iván Crrespo; Almenara, Peris, Jordi Figueras, Ezequiel, Javi Duarte, Alcázar, Pepe Mena, Roni, Manu Cordero y Tomás. También jugaron: Pol Tristán, Iván Turrillo, Romero, Víctor López, Tresaco, Javi Gallego, Leiva y Tote. Cádiz CF: Juan Flere; Akapo, Haroyan, Lautaro, Gudelj, José Mari, Bastida, Iván Alejo, Salvi, Álex Fernández y Osmajic. También jugaron: Negredo, Iza, Perea, Nano Mesa, Alcalá, Pombo, Malbasic, Diarra y Nando. Árbitro: José Antonio Sánchez Villalobos. Amonestó a los locales Alcázar (43'), Iván (47') y Javi Gallego (80'). Goles: 0-1 (6') Osmajic. 0-2 (46') Negredo. 0-3 (68') Alcalá. 0-4 (88') Nano Mesa. Incidencias: Encuentro amistoso de pretemporada disputado en el estadio Nuevo Mirador de Algeciras ante unos dos mil espectadores, el aforo máximo limitado por las actuales restricciones sanitarias debido a la pandemia del Covid-19. Antes del partido, Siglo Rojiblanco entregó su reconocimiento a Iván Turrillo por el premio a mejor jugador de la pasada temporada.

Tras el homenaje a Iván Turrillo por parte de Siglo Rojiblanco, que reconoció al capitán algecireño como el mejor jugador de la pasada temporada, el encuentro arrancó y no permitió ni el tanteo habitual. Cinco minutos tardó el Cádiz en dejar claro que un equipo de Primera no suele perdonar concesiones. Osmajic se marchó en una contra del canterano Ezequiel y definió de tiro cruzado ante Crespo para hacer el 0-1.

El Algeciras, mejor y más entero en el primer tiempo, disfrutó de bastante balón, aunque no se acercó a la puerta contraria hasta el cuarto de hora. Fue en 15' cuando Manu Cordero se atrevió con el primer disparo intencionado al marco de Juan Flere, un portero que interesa a los algeciristas. Cordero, que está a prueba con los albirrojos, intentó hacer demasiadas cosas en su primera oportunidad y quizás eso pesó al chaval.

Se dejaron ver por los costados un Almenara físicamente imponente y a un Tomás Sánchez, muy activo por la izquierda, por delante de Peris. Mientras lo intentaba al Algeciras era el Cádiz el que con muy poquito creaba peligro. Eso sí, con todo cimentado en un orden espartano. Una mala de salida de Crespo en un córner casi cuesta el segundo gol amarillo, pero Figueras lo evitó casi sobre la línea tras un tiro de José Mari en el 20'.

La ocasión más clara del Algeciras la tuvo Roni, que mostró buenos movimientos de ariete. Sin embargo, el punta falló con todo a favor en el minuto 35 tras un rechace a disparo de Almenara. La acción nació gracias a que Pepe Mena anduvo listo y sacó rápido una falta.

Pepe Mena y Javi Duarte llevaron las manijas en el medio pero dio la sensación de que ninguno de los dos estaba en su sitio. Se echó en falta un mediocentro que liberase un poco más a los dos jóvenes.

Tras el descanso, Ania dibujó un once con la entrada del meta Pol Tristán, Tresaco, Víctor López e Iván Turrillo como novedades. El técnico situó al capitán de central como solución improvisada a la carencia de efectivos en esa zona. Zabarte aún no está a punto y Robin no se ha incorporado.

El Cádiz no tardó ni un minuto en golpear de nuevo con un golazo de Álvaro Negredo, que clavó el balón en la escuadra de vaselina para poner el 0-2. Un gol de Primera.

El duelo se desequilibró poco a poco con los cambios en uno y otro bando. Ania quemó los cartuchos que le quedaban en el banquillo con los canteranos Leiva, Tote y Javi Gallego, para acabar con una retaguardia con Iván y Gallego.

El conjunto de Cervera sentenció al filo del minuto 70 con un tanto de Perea, que aprovechó otra indecisión defensiva. Perea tuvo el cuarto poco después pero fue Nano Mesa el que sí marcó ya en uno de los últimos coletazos de una tarde-noche calurosa que acabó como empezó, con muchísimos aficionados a la puerta de Tribuna para hacerse fotos y pedir autógrafos a los cadistas.

El resultado es lo menos a estas alturas, sobre todo ante un rival dos categorías por encima y con varias semanas de trabajo por delante. Dicho lo cual, Ania y el Algeciras tienen mucho por hacer y por mejorar de aquí al 29 de agosto.