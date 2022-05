El partido del Algeciras 'empieza' el viernes en La Línea

El Algeciras CF jugará en San Fernando el domingo (12:00) pero comenzará su jornada el viernes (19:00) en el Municipal de La Línea con el partido entre la Balona y el Linares. Los albirorjos estarán muy pendientes a lo que ocurra con uno de sus rivales directos por el playoff de ascenso, un Linares lanzado que se va a encontrar con una Balona necesitada de puntos para alejar el fantasma del descenso.

Con el Linares en la quinta posición del grupo II de la Primera RFEF con 54 puntos (dos más que los albirrojos), el algecirismo estará más atento que nunca a lo que suceda en la casa del eterno rival. La Balompédica, que solo piensa en salvarse lo antes posible, puede echar una mano indirectamente al Algeciras, como el Algeciras se la echó a los albinegros la pasada jornada al vencer al Sevilla Atlético en el Nuevo Mirador.

La 36ª jornada, la antepenúltima, continuará el sábado con otro duelo muy señalado para los algeciristas: el Sabadell-Cornellà (17:00). Los de la Nova Creu Alta, cuartos con 55 puntos, reciben a un Cornellà que batalla por escaparse de los puestos de descenso. Los de Ania, que acabarán la competición en Sabadell, tienen motivos sobrados para no perder detalle del encuentro.

Otros tres conjuntos de la zona baja, dos de ellos descendidos, pueden beneficiar al Algeciras esta jornada. El domingo al mediodía, a la misma hora que el San Fernando-Algeciras, se disputan el Sevilla Atlético-Barcelona B y el UCAM-Baleares. El filial del Sevilla necesita ganar para cerrar su permanencia mientras que el descendido UCAM podría echar un cable ante un Baleares (54 puntos) que parece haber corregido el rumbo a tiempo. Por la tarde se celebra el Castilla-Costa Brava, con el filial del Real Madrid muy favorito ante el cuadro de Palamós, sin opciones ya de salvarse.

Entre los implicados en la pelea por la zona alta se producirán tres duelos: el atractivo Albacete-Nàstic en el Belmonte (domingo a las 17:00), donde los manchegos no pueden ceder más puntos para no renunciar al liderato mientras que los de Tarragona igualan a 52 puntos con los algeciristas. En la tarde del sábado se escenificarán el Alcoyano-Andorra (19:0) y el Castellón-Villarreal B (17:00). El Alcoyano (51) precisa sumar ante el líder para seguir creyendo en sus posibilidades mientras que el Castellón (49) no tiene margen de error si quiere intentar la proeza, aunque en el derbi castellonense el gran favorito es el filial amarillo.