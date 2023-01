El Algeciras ultima la operación salida: adiós a Mizzian y Unai Veiga

El Algeciras CF ultima la operación salida del mercado de invierno. El club del Nuevo Mirador, después de un ajetreadísimo martes, tiene ultimadas a falta de sendos flecos las dos últimas salidas que contempla en el vestuario de Iván Ania: la del delantero Mizzian, al Ceuta, y la de Unai Veiga -que se aceleró en las últimas horas-, a Unionistas de Salamanca. Con estas dos bajas y la ya consumada de César García, la entidad dispondrá de tres fichas para reforzar la plantilla antes del 31 de enero.

Fin al culebrón Mizzian. El Algeciras CF va a zanjar la desvinculación del delantero melillense, que se marcha a la AD Ceuta FC, rival de los albirrojos en la Primera Federación y colista del grupo que se encuentra en plena metamorfosis. La firma del futbolista se está haciendo de rogar aunque el Ceuta anunció la incorporación antes de tiempo al hacerlo oficial en la noche del pasado lunes. En cualquier caso, era un secreto a voces y una marcha anunciada desde el pasado 18 de enero.

Mohamed Mizzian Salmi cierra su breve etapa como algecirista tras no haber cuajado a las órdenes de Ania. El atacante llegado del filial del Real Betis apenas acumuló 315 minutos en los 14 partidos que participó. Solo disputó un encuentro como titular y al completo, en Córdoba, y dejó un gol en las retinas de los aficionados, el que hizo precisamente en Ceuta a su nuevo equipo. Mizzian tuvo pocas oportunidades, pero en muchas ocasiones no aprovechó con empuje y actitud su salida desde el banquillo. Para el algecirismo ha sido un auténtico chasco.

Este martes fue decisivo también para la marcha de Unai Veiga, otro movimiento que había avanzado el periodista Ángel García, quien el lunes avisó del interés de varios equipos de la categoría, entre ellos el último rival de los albirrojos, un Unionistas necesitado de fichajes tras los traspasos de David Vicente (Mirandés), Tropi (Baleares) y Mario Gómez (Hércules).

El club de La Menacha dio permiso al jugador para que viajase durante el día para cerrar su marcha a Salamanca, una operación que no resultó sencilla porque el centrocampista llegó el pasado verano cedido por la UD Las Palmas y el acuerdo necesitaba el ok de todas las partes. De hecho, los trámites aún no están del todo cerrados, pero nadie duda de que llegarán a buen puerto.

Veiga, natural de Portugalete y canterano de la Real Sociedad, ha participado en 18 compromisos esta campaña con el Algeciras, en siete como titular para sumar 676 minutos. El corpulento mediocentro era un jugador de rotación en los esquemas de Ania pero había perdido fuerza en las últimas semanas, tanto es así que el club le comunicó que si quería buscar una salida, que lo hiciese porque no iba a disponer de los minutos deseados.