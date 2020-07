El Nuevo Mirador acoge este fin de semana las eliminatorias de terceros del playoff a Segunda división

El estadio Nuevo Mirador de Algeciras luce las mejores galas para acoger este fin de semana las eliminatorias de la fase de ascenso a Segunda B entre los terceros clasificados. Este sábado se medirán en el coliseo albirrojo el Bilbao Athletic y el Badajoz y el domingo lo harán el Sabadell y el Atlético de Madrid B. Ambos partidos son a las 20:00.

La suspensión de la competición por el estado de alarma provocado por el coronavirus ha modificado el formato de la competición, que se disputará a un único partido en sede neutral y sin público. Los vencedores de esta eliminatoria deberán jugar otro enfrentamiento y los que pierdan quedarán apeados del ascenso. Además del Nuevo Mirador, el playoff se disputa en en Málaga (La Rosaleda y Ciudad de Málaga) y Marbella (El Municipal y el Marbella Fútbol Center).

Athletic Club

Para el duelo de este sábado, el Bilbao Athletic podrá contar con Oihan Sancet y Daniel Vivian, jugadores del filial que trabajan habitualmente con el primer equipo, que han viajado este viernes a Marbella para incorporarse a la concentración de los cachorros.

Sancet, mediapunta, ha disputado esta temporada 19 partidos con el Athletic, el último el jueves frente al Leganés, mientras que Vivian, central, aún no ha debutado a las órdenes de Gaizka Garitano.

Ambos futbolistas reforzarán al filial que dirige Joseba Etxeberria en ese encuentro ante el conjunto pacense junto a otros tres cachorros también integrados en la dinámica de la primera plantilla: el portero Jokin Ezkieta, el delantero Gorka Guruzeta y el mediocentro Unai Vencedor.

La convocatoria definitiva del Bilbao Athletic está formada por Ezkieta, Iru, Sillero, Rojo, Murua, Vivian, Vencedor, Sancet, Tascón, Salado, Morcillo, Guruzeta, Baqué, Luengo, Zarraga, Bernaola, Areso, García de Albeniz, San Bartolomé, Urain, Artola y Nico Serrano.

Badajoz

El entrenador del Club Deportivo Badajoz, Pedro Munitis, ha asegurado en la previa del partido contra el Bilbao Athletic que han entrenado "mucho y bien" y que ya tienen ganas de competir. Es el primero de los tres partidos que los blanquinegros deberán vencer si quieren estar en el fútbol profesional la próxima temporada.

El técnico cántabro ha afirmado que ya no hay excusas, que es el momento de la verdad y que lo tienen que afrontar como se merece una eliminatoria de este tipo. Según el técnico, no saben verdaderamente como llegan porque no han tenido la posibilidad de competir contra un equipo de su misma categoría, aunque sí han jugado amistosos con el Cacereño, Coria y Villanovense, todos ellos de la Tercera extremeña.

Al igual que el resto de equipos, después de la inactividad han tenido dificultades con lesiones que les han dado algún dolor de cabeza, aunque ha manifestado que en cuanto al factor mental el equipo está “muy enchufado”.

“Es un equipo que está bastante definido, creo que lo tenemos muy bien trabajado y hay que esperar a que llegue el partido para ver qué nos encontramos”, ha agregado. Ha resaltado que es un filial tipo, que juega muy alegre, con buen manejo del balón, que transita muy bien ofensiva y defensivamente y con muchísimas piernas.

Sin embargo, considera que la juventud puede hacerles cometer errores y cree que en los partidos de la fase de ascenso es muy importante equivocarse lo menos posible. En este sentido, de los suyos ha dicho que tienen jugadores con experiencia que van a saber manejarlo, van a intentar llevar el partido hacia su lado y no hacerlo de ida y vuelta porque “seguramente ellos saldrían ganando”.

“El partido lo tenemos muy bien preparado y lo difícil es ser capaces de demostrarlo en el campo”, ha indicado. Respecto a la polémica por el estado del césped, ha indicado que ellos están igual, tampoco han podido entrenar donde se jugará y le da “absolutamente igual”. El entrenador podrá contar con todos sus jugadores a excepción de Djak Traoré por sanción.