Pablo Ganet quiere tener un sitio en el nuevo Algeciras CF. Marcar goles como el que le hizo el pasado domingo al Sevilla Atlético le puede allanar el camino tras un verano "atípico". El internacional con Guinea Ecuatorial asume con humildad su situación saliendo desde el banquillo -"es lo que toca ahora", concede-, pero confía en volver a ser importante para los albirrojos, como ya lo fue en el ascenso.

"Tengo la confianza del míster y de los compañeros, y me siento querido, algo que es muy importante para un futbolista", sostiene Ganet, que se erigió como uno de los protagonistas en el último triunfo junto al bigoleador Antonio Domínguez, Antoñito, Lopito y compañía. Aunque el centrocampista da el mérito "al colectivo".

Muy contento por la victoria y el gol contra el Sevilla Atletico. Gran trabajo para lograr los 3 puntos ante nuestra gente. Vamos @AlgecirasCF !!💪🏽⚽️🔴⚪️ pic.twitter.com/K160BQqWtj — Pablo Ganet (@PabloGanet) September 23, 2019

Ganet sumó su primer tanto de la temporada y apenas ha disputado 71 minutos repartidos en cuatro partidos, los dos primeros y los dos más recientes, siempre como suplente: "Es lo que me está tocando ahora, salir desde el banquillo, aportar lo máximo, trabajar día a día y tratar de ponérselo difícil al míster para poder entrar en el once", asume el malagueño de origen ecuatoguineano.

"Hay competitividad en todos los lados", subraya Ganet, que también explica su particular situación por otra serie de causas: "He tenido una pretemporada atípica, el inicio lo hice con molestias, luego me fui con la selección (se perdió la tercera jornada)... Pero poco a poco me voy encontrando mejor y tengo la confianza de todos", asegura.

Una lesión y la llamada de la selección le frenaron en el inicio liguero

Ganet, que en verano tuvo un conato de marcha a Inglaterra, sabe que la Segunda B poco tiene que ver con la Tercera y que Emilio Fajardo ha apuntalado la plantilla y ha desdoblado los puestos. El centrocampista tiene la competencia en su zona de gente como Mario Martos -que jugó seguramente su mejor partido como algecirista-, Barba, Iván, Antoñito, Domínguez... la segunda línea de ataque albirroja está al completo y no hay tregua por un hueco en el once.

El gol de falta es una bocanada de aire fresco para Pablo Ganet: "En lo personal me da mucho ánimo", reconoce. "Me veía con confianza y agarré el balón", dijo sobre el golpe franco, similar al que marcó en Jaén en el playoff. "Esta era un poquito más cerca, más fácil", precisa.

"Pero lo importante es que fue un partido completo de todo el equipo", destaca el centrocampista. "Tuvimos muchas ocasiones para haber marcado antes, pero con balón y sin balón el equipo estuvo muy bien a nivel colectivo", opina. "Estos tres puntos nos dan mucha fuerza para ir a Cádiz y para seguir creyendo en lo que estamos haciendo", sentencia.