Antoñito marca el paso en el Algeciras

Si Antoñito está bien, el Algeciras CF está bien. Es así de simple. El algecireño encarna como poco el momento dulce del equipo albirrojo, relanzado tras su apabullante victoria el pasado domingo ante el Sevilla Atlético. Emilio Fajardo no ha tardado en recuperar la mejor versión de ese Antoñito decisivo en el ascenso y ha depositado en el '10' las claves musicales para que éste marque el paso de toda la banda.

Antonio González Gómez se ha puesto en la camiseta Ñito pero es y siempre será Antoñito para el algecirismo desde aquel ya lejano día de 2012 en el que un descarado crío se presentó en el Nuevo Mirador en un amistoso ante el Real Betis. A sus 26 años, el centrocampista algecireño disfruta como albirrojo, da continuidad a la excelente temporada del ascenso y, lo más importante seguramente, consolida ese relevo generacional de canteranos junto a Iván, Pablo de Castro, Benítez... a los Javi Chico, Mario, Máiquez, Berlanga... Ese es el mayor tesoro que tiene el Algeciras esté en Segunda B o en el pozo.

A Antoñito le ha sentado fenomenal la Segunda B. No es que hubiese muchas dudas, pero el fútbol pone a cada uno en su sitio sin entender de simpatías o de lo que diga el DNI. Con partidos como el que hizo en Murcia, en Badajoz o el pasado domingo, el algecireño se agarra a la categoría, disfruta y hace disfrutar. "Me encuentro muy cómodo con la idea de juego del míster y sí se puede decir que estoy en un buen momento", afirma el protagonista.

"Me siento muy cómodo con el estilo de juego del míster"

Y es que Antoñito movió al Algeciras que dio gusto ante el filial del Sevilla. Tuvo el gol en sus botas, pero un enorme Kibamba lo evitó. Pocos defensas podrían haber sacado ese balón de su destino en la red. Pero Antoñito siguió a lo suyo, ejerció de '10' y no desfalleció ni con el 3-0. "Es cuestión de que el equipo está jugando muy bien", resume el algecireño sobre la última victoria que tantos elogios ha levantado entre los seguidores de la Segunda B.

Antoñito inició un poco más tarde la pretemporada que sus compañeros y quizás por ello no arrancó titular la Liga. Tuvo media hora de poco lustre ante el Villarrubia. Pero en Murcia Fajardo le dio la titularidad y ya se vio a ese futbolista desequilibrante que no se corta. Desde entonces, el algecireño se ha afianzado en el once y suma un gol, el primero que encajó el Badajoz este curso. El domingo estuvo muy cerquita de marcar. "La vi dentro", reconoce su primera gran ocasión del primer tiempo.

"Hicimos infinidad de ocasiones y nos teníamos que haber ido con un resultado a favor al descanso, pero el equipo trabaja bien, desgasta al rival y eso es lo que nos llevó a la victoria", explica Antoñito, maduro dentro y fuera del campo. "Nosotros estamos intentando imponer nuestro estilo ya sea en casa o fuera. Queremos atosigar, tener la iniciativa, porque creemos que es la mejor manera de tener los tres puntos", relata.

El algecirismo está encantado con Antoñito. Un cariño que es mutuo: "Yo estoy aquí en mi casa, muy feliz y muy contento", sostiene. "La afición está espectacular desde el primer momento, nos da ese plus, se hace sentir fuera, no podemos estar más contentos con ellos", subraya.