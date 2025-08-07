José Carlos y Arauz aseguran defensa y profundidad por las bandas albirrojas

José Carlos Márquez y Carlos Arauz asegurarán la defensa y la velocidad por cada uno de los costados del Algeciras CF de la temporada 2025-2026 en Primera Federación, en una plantilla muy competitiva en la gran mayoría de sus puestos, a falta de las incorporaciones que quedan por decidir. Los dos carrileros se mostraron muy satisfechos en su presentación oficial, el primero por volver a un club en el que ya disfrutó un ascenso, y el segundo porque expresó sentirse muy cómodo con la confianza del club y del entrenador, Javier Vázquez, con el que también consiguió ascender la pasada temporada en el Talavera.

Márquez, quien prefiere llamarse Joseca en las alineaciones, siente la diferencia con el Algeciras que conoció y con el que vivió la liga en Tercera División que se coronó con el recordado ascenso a Segunda B en Socuéllamos en 2019. "La verdad que, principalmente, cuando me llamó Jordi (Figueras) no quería escuchar nada, quería volver a la que fue mi casa durante un año que fue un maravilloso. Me sentía muy querido por todo el mundo y no me lo pensé en ningún momento, quería estar este año aquí, disfrutar en el Algeciras y seguir creciendo", declaró.

Sus sensaciones en lo que lleva de pretemporada son muy buenas "porque es cierto que el entrenador da libertad a los laterales. Me considero un lateral profundo, de llegada, rápido y es cierto que el año pasado no tenía yo esa libertad, igual no me sentía tan cómodo y en cuanto el primer día ya me dijo el míster que quería que los laterales tiraran para arriba, pues a mí se me cambió la cara sinceramente".

Carlos Arauz, lateral derecho, madrileño, que puede jugar de extremo, se expresó con menos palabras que su compañero. "La verdad que el estadio, la ciudad y todo me ha parecido muy grande, muy bonito, acorde a la categoría", afirmó. No se pensó mucho la oferta algecirista: "Lo tenía bastante claro, ya no solo por la llamada de Javi (Vázquez), sino porque me parece un grandísimo club y la oportunidad no podía desaprovecharla".