Sigue la psicosis en los banquillos de la Primera Federación: Beto Company suple a Rubén Torrecilla en el Hércules

La psicosis se ha apoderado una temporada más de los clubes de la Primera Federación. Otro cambio de banquillo. La 12ª jornada liguera se ha cobrado el cargo de Rubén Torrecilla en el Hércules CF, una de las decepciones, por el momento, del grupo II, el del Algeciras CF. Los alicantinos se han tomado poco tiempo de luto ya que este mismo lunes han comunicado su relevo para tomar las riendas: Beto Company, el artífice del último ascenso del Andorra a Segunda División.

Torrecilla vio truncado su periplo herculano tras la derrota del pasado domingo en Elda, un revés doloroso -ante un rival con uno menos- y que colmó la paciencia de unos dirigentes que, seguramente, ya tenían claro el sustituto. El Hércules marcha 13º con 14 puntos, solo uno por encima del descenso y a cinco de los puestos de playoff de ascenso, el objetivo marcado por una de las entidades más respaldadas socialmente de la categoría.

El Hércules CF informó que Beto Company se incorpora como nuevo entrenador del primer equipo desde este lunes. "Beto Company, ex del Andorra en Primera RFEF y con experiencia en diferentes proyectos de crecimiento y alto rendimiento, llega al Hércules CF para liderar el equipo en esta temporada 2025/2026. El club confía en su capacidad, en su estilo de trabajo y en su visión futbolística para continuar impulsando el proyecto deportivo y afrontar con garantías los objetivos marcados".

"El técnico valenciano cuenta con una amplia trayectoria en los banquillos, en la que destaca su etapa reciente como primer entrenador del FC Andorra, donde asumió las riendas del equipo el pasado mes de enero. A lo largo de su carrera ha dirigido distintos proyectos en categorías formativas, filiales y diferentes equipos principales, acumulando experiencia en procesos de desarrollo, consolidación y competición que avalan su llegada al Hércules CF", explicó el club alicantino.

El Hércules notificó antes, como procede, la salida de Rubén Torrecilla: "El Hércules CF quiere agradecer a Rubén Torrecilla su esfuerzo, profesionalidad y dedicación durante los más de dos años al frente de nuestro equipo. Su compromiso con el club y su trabajo diario han sido muy valorados por todos, y siempre será recordado por su contribución al desarrollo del equipo, así como el ansiado ascenso a Primera RFEF", declaró el club. "Queremos desearle muchos éxitos en sus futuros proyectos profesionales, y le agradece sinceramente todo lo que ha aportado al club durante su etapa como entrenador. Alicante siempre será tu casa".

La trituradora del grupo II de la Primera Federación se ha cobrado ya cambios de entrenador en el Eldense, el Ibiza, el Real Murcia, el Nàstic de Tarragona y el Marbella, además del producido en el Sevilla Atlético por decisión de su técnico, Jesús Galván, que dio el salto al Mirandés de Segunda División.