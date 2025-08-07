Ocho clubes del grupo del Algeciras CF unifican precio para el público visitante

Escudos de los equipos que han llegado a un acuerdo de precio único para el público visitante

Un total de ocho clubes del grupo 2 de Primera Federación, en el que milita el Algeciras CF, han llegado a un acuerdo para unificar precios de entradas a 15 euros para la afición visitante en sus estadios durante la temporada 2025-2026. La entidad albirroja no se ha sumado a este pacto.

Las sociedades y clubes que han decidido un precio único para los aficionados del equipo visitante son Hércules CF, Antequera CF, Juventud Torremolinos, CD Teruel, CE Europa, CE Sabadell, Nàstic Tarragona y Villarreal CF B.

El número de entradas que recibirá cada equipo cuando juegue de visitante en algunos de los estadios de los clubes con los que han pactado dependerá de la capacidad y condiciones de cada instalación. Pero siempre se priorizará un número alto de entradas para que sea un gran desplazamiento. Los clubes decidirán entre ellos la cantidad de entradas visitantes disponibles.

Este pacto se hace con el objetivo de fomentar la asistencia de las aficiones y, además, es una forma de apostar por un fútbol más cercano y accesible.

El Algeciras ha llegado a este tipo de acuerdos en el pasado, incluso específicos con clubes de la categoría y también algunos de la provincia como el Cádiz, en 2015, o en San Fernando, cuando ambos conjuntos coincidieron en Primera Federación en alguna temporada. No obstante, la política de precios de entradas para equipos visitantes ha ido oscilando, intentando principalmente aprovechar la visita a Algeciras de grandes aficiones, como ocurrió cuando el Málaga CF, entonces en la división de bronce del fútbol español, disputó su partido en el Nuevo Mirador, a la que se le puso el mismo precio que los seguidores algeciristas tuvieron que pagar para ver el choque de ambos equipos en La Rosaleda.