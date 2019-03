Fajardo solicita a la afición a que confíe en el equipo si logra un triunfo en Coria

El entrenador del Algeciras CF, Emilio Fajardo, lanzó este jueves un mensaje a la afición después de que el pasado domingo los algeciristas se marcharan con un importante disgusto tras ver que las opciones de que su equipo dispute el play-off de ascenso a Segunda B se complicaran por la derrota ante el Lucena. “Están igual que nosotros, solo podemos decirles que necesitamos la unión de todos. Hasta que esto no diga que no podemos meternos, no puede haber un divorcio con nadie, hay que sacar las fuerzas de donde las haya y tener esperanzas porque una victoria en Coria, con los enfrentamientos que hay, nos acercaría y se vería de otra manera. Llevamos dos semanas que aunque estamos bien, con cualquier golpe nos hemos venido abajo, y hay que demostrarle de nuevo a la afición que vamos a ganar y a dar todo los 90 minutos. Igual que muchas veces se pide, es momento de darle a la afición esos tres puntos, darle la esperanza de que lo vean junto con nosotros y arrimar todos hasta el final”, indicó el técnico en la rueda de prensa previa al partido.

Para la cita del domingo en Coria, Fajardo no podrá contar con los sancionados José Carlos y a Pablo Ganet, que además está con su selección. Además, Oñate será baja por motivos personales, mientras que Iván, Borja Vicent y Pablo de Castro están entre algodones. “Nunca me he quejado de los que no están. Los que salgan darán el 100%. La gente está con ganas de que llegue el domingo y sumar esos tres puntos de nuevo que tanta falta nos hacen y con ese ímpetu vamos a Coria”, destacó Fajardo.

El preparador reconoció que tras el varapalo del domingo pasado está siendo una "semana complicada". “Había que levantar el ánimo de todos, volver a darle esperanza a todo el mundo con trabajo y dedicación, como estamos haciendo, y decirles a los jugadores que están haciendo muchas cosas bien como para pensar que todo está acabado. Estamos cerca, hemos mirado y hablado muchas cosas y hemos llegado a buen puerto y estamos seguros de que ya se ha cambiado el chip”, explicó.

Fajardo ve en buenas condiciones a sus jugadores tras ese tropiezo: “Cuando ves trabajar al equipo como esta mañana ya empiezas a ver la luz, te da buenas sensaciones. Los entrenamientos son súper intensos y la gente está muy metida para ganar en Coria. Es lo único que hay ahí dentro, ganar en Coria y cortar la racha, no se quiere hablar de otra cosa ni más allá, esto hay que cortarlo y lo mejor es con una victoria para sumar esos tres puntos y ver lo que ocurre”.

Sobre el rival, que ganó en el Nuevo Mirador por 0-4 en la primera vuelta, indicó: “Cada partido es un mundo, aquí les salió al 100% todo lo que hubieran trabajado, fueron súper efectivos pero ese equipo ha cambiado un poco. Es un rival directo e incómodo, vive de segundas jugadas, es muy buen campo con un gran ambiente de fútbol que se vive excepcional y esos ambientes a mis futbolistas los hace más fuertes y vamos a dar buena cara”, explicó el técnico albirrojo.